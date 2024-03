LIVE Fenerbahce-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: ritorno di fuoco a Istanbul senza Alessia Orro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Milano, match valido per il ritorno della semifinale della Champions League di volley femminile 2023-2024. Dopo un lungo cammino, oggi scopriremo finalmente la prima finalista della massima rassegna continentale, l’Italia è ancora in corsa per portare due squadre all’atto conclusivo.

Milano si è letteralmente superata nel match d’andata e, di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, si è imposta con un netto 3-0. Purtroppo nel match di Campionato di pochi giorni fa Alessia Orro si è infortunata alla caviglia, per fortuna i riscontri medici sono stati positivi e secondo alcuni la regista della Nazionale potrebbe addirittura scendere in campo questa sera. La corazzata turca guidata da Stefano Lavarini non è ancora riuscita ad esprimere il proprio miglior gioco, sulla carta si tratta della formazione più forte al Mondo, basti pensare che il trio d’attacco è formato da Arina Fedorovtseva, Ana Cristina Souza e Melissa Vargas. In virtù del risultato dell’andata a Milano basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio in finale, il Fenerbahce sarà invece costretto a vincere 3-0 0 3-1 ed, eventualmente, ad imporsi pure al golden set. La vincente di questa sfida affronterà in finale una tra Eczacibasi e Conegliano.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Milano, match valido per il ritorno della semifinale della Champions League di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdevi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 18:00!