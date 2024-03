LIVE Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi in DIRETTA: finale adatto a uomini da classiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2024. Trentanovesima edizione della breve corsa a tappe italiana, che parte oggi da Pesaro e terminerà domenica, dopo cinque frazioni che si annunciano scoppiettanti, a Forlì. Quattro le squadre World Tour al via, in una competizione che ha sempre offerto negli ultimi anni spazio a giovani emergenti o corridori in cerca di riscatto.

Pochi chilometri ma parecchio impegnativi quelli della prima tappa, poco più di una centinaia con partenza e arrivo a Pesaro. Per la prima volta le Marche ospitano la frazione inaugurale di questa corsa, e lo fanno nella città eletta a capitale della cultura italiana 2024. Dopo una ventina di chilometri dalla partenza di Piazza Castello, si inizia a salire, e lo si fa per altri 20 con un’erta divisa in tre tronconi prima di scollinare a Monte della Cesana. Lunga discesa che per lo più termina a 45km dall’arrivo, dove inizia una seconda parte di giornata ricca di sali-scendi con il solo GPM di Gabicce Monte, ma gran poca pianura. Ultimi 5000 metri tutti in discesa, in picchiata per tornare in città verso il traguardo posto in Viale Trieste.

Tanta Italia al via e sono proprio i corridori azzurri a giocare il ruolo di favoriti. Una prima tappa che si addice agli uomini da classiche, con un finale movimentato e una discesa tecnica per tornare a Pesaro. Attenzione dunque a Diego Ulissi (UAE Team Emirates), che ha scaldato la gamba nelle settimane passate e potrebbe essere l’uomo principale da tenere d’occhio. Allargando il discorso alla classifica generale darà sicuramente battaglia Filippo Zana (Team Jayco AlUla), mentre uscendo dagli orizzonti italiani i principali nomi sono l’olandese Milan Vader (Team Visma | Lease a Bike) e il sudamericano Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost). Nella squadra dell’EF poi è presente anche Andrea Piccolo, giovane azzurro che beh ha iniziato la stagione e vuole lasciare il segno.

Partenza e arrivo a Pesaro dopo 109,7 km, con un finale scoppiettante adatto ai finisseur. La carovana inizierà a partire da Piazza Castello alle 14.00, mentre dieci minuti dopo inizierà ufficialmente la tappa dal chilometro zero.