Fenerbahce Istanbul-Milano oggi in tv, orario Champions League volley femminile: dove vederla, programma, streaming

Oggi martedì 19 marzo (ore 18.00) si gioca Fenerbahce Istanbul-Milano, semifinale di ritorno della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione meneghina scenderà in campo al Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica per affrontare la corazzata turca. Le rosablù hanno vinto il confronto d’andata per 3-0 e sono chiamate a un ultimo sforzo per raggiungere l’atto conclusivo della massima competizione europea.

Le ragazze di coach Marco Gaspari devono conquistare due set per completare l’opera, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Il sestetto lombardo sarà guidato dall’opposto Paola Egonu, dalla centrale Raphaela Folie, dalle schiacciatrici Myriam Sylla ed Helena Cazaute. Non dovrebbe invece esserci la palleggiatrice Alessia Orro, infortunatasi sabato sera in campionato. Dall’altra parte della rete spiccano due grandi fuoriclasse come Arina Fedorovtseva e Melissa Vargas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fenerbahce-Milano, semifinale di ritorno della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Istanbul sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FENERBAHCE-MILANO OGGI

Martedì 19 marzo

Ore 18.00 Fenerbahce Opet Istanbul vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA FENERBAHCE-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.