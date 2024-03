Sport in tv oggi (martedì 12 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 12 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells ed il Challenger di Phoenix, gli sport invernali con sci di fondo e salto con gli sci, il volley femminile con la Champions League, il basket femminile con l’EuroCup, il calcio con la Champions League, e molto altro.

Per gli ottavi di finale dei tornei di singolare del BNP Paribas Open di tennis, in corso ad Indian Wells, scenderanno in campo nel WTA 1000 Jasmine Paolini contro la russa Anastasia Potapova a partire dalle ore 19.00 e nell’ATP Masters 1000 Jannik Sinner contro lo statunitense Ben Shelton non prima delle 02.00 della prossima notte.

Sempre ad Indian Wells, per i quarti di finale del torneo di doppio maschile, invece, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori affronteranno la coppia tutta statunitense formata da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, nel secondo match dalle ore 19.00 italiane.

Nel Challenger 175 di Phoenix, invece, ci sarà l’esordio di Matteo Berrettini, che nel quarto match dalle ore 18.00, non prima della mezzanotte italiana, sfiderà il transalpino Hugo Gaston. In precedenza, per il torneo di doppio, scenderà in campo anche Fabio Fognini, in coppia con l’australiano Thanasi Kokkinakis, contro il lusitano Nuno Borges e l’australiano Aleksandar Vukic.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 12 marzo

11.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo / Raw Air Tournament Trondheim: qualificazioni NH HS105 maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen: qualificazioni sprint tc femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen: qualificazioni sprint tc maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

14.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen: sprint tc femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen: sprint tc maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo / Raw Air Tournament Trondheim: NH HS105 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo / Raw Air Tournament Trondheim: NH HS105 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

18.00 Tennis, Challenger 175 Phoenix: 1° turno (3° match dalle 18.00, non prima delle 20.30 Fognini/Kokkinakis-Borges/Vukic; 4° match dalle 18.00, non prima delle 00.00 Berrettini-Gaston) – SuperTennis, SuperTenniX, Challenger TV

18.00 Basket, Champions League: Galatasaray-Ludwigsburg – DAZN

19.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: ottavi (4° match dalle 19.00, non prima delle 02.00 Sinner-Shelton; quarti doppio: 2° match dalle 21.00 Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, dalle 01.00 anche su Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV

19.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: ottavi (1° match alle 19.00 Paolini-Potapova) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, dalle 01.00 anche su Sky Sport Uno, Sky Go, Now

19.00 Volley, CEV Cup: Lüneburg-Rzeszów – DAZN

19.30 Basket, Eurocup: JL Bourg en Bresse-Prometey – DAZN

20.00 Basket, Champions League: Bonn-Dijon – DAZN

20.00 Basket femminile, EuroCup: London Lions-Venezia – YouTube FIBA – The Basketball Channel

20.00 Volley femminile, Champions League: Milano-Fenerbahce – DAZN

20.30 Basket, Champions League: Murcia-AEK – DAZN

21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport 251, Infinity+, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Porto – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Infinity+, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Napoli – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Mediaset Infinity, Sky Go, Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:00 TennisMania Speciale Indian Wells con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

18:25 Sprint2u con Salvino Tortu, tecnico della velocità. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

19:40 Basket2u con Sara Madera, Lointek Gernika Bizkaia. Conduce: Federico Rossini su sport2u.tv