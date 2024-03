LIVE Milano-Fenerbahce, Champions League volley femminile in DIRETTA. sfida stellare in semifinale tra Egonu e Vargas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di andata della semifinale di Champions League femminile di pallavolo tra Allianz Milano e Fenerbahce Istanbul. Tra il sogno della finale di Champions League e la realtà c’è di mezzo il Fenerbahce per l’Allianz Milano che si appresta ad affrontare la doppia sfida di semifinale (andata all’Allianz Cloud domani, martedì 12 marzo) con la squadra che guida la classifica della regular season della prima divisione turca. E’ una partita complicata, come contro tutte le squadre turche d’elite, ma non impossibile per un Allianz Milano che sembra aver superato il momento complicato che l’ha vista subire qualche sconfitta di troppo nelle ultime settimane.

La doppia vittoria con Lodz nella sfida dei quarti e il successo rigenerante di sabato scorso con Cuneo che ha tenuto le meneghine in lotta per il secondo posto della regular season, hanno riportato il sereno in casa Allianz alla vigilia della sfida difficilissima contro le turche che, pure loro, qualche problemino lo hanno avuto nelle ultime settimane, prima in un quarto di finale apparentemente semplice contro lo Stoccarda ma diventato maledettamente complicato dopo il 2-3 dell’andata, risolto non senza qualche patema con il 3-1 casalingo della gara di ritorno. Le turche, che lo scorso anno in semifinale, giocarono un bruttissimo scherzo a Conegliano, sperano di poter contare su una delle loro giocatrici simbolo, la capitana centrale Eda Erdem che, nella ultima giornata di campionato, nella partita persa 3-2 (la seconda sconfitta stagionale) contro il Thy, si è procurata una seria distorsione alla caviglia e difficilmente sarà in campo almeno domani a Milano. Il comunicato della società parla di una lesione parziale del legamento laterale esterno (legamento ATF) della caviglia destra e un edema intra-articolare. L’allenatore è italiano, Stefano Lavarini, nelle scorse stagioni a Novara.

In cabina di regia ci sarà la espertissima serba, 36 anni, Bojana Drca, una sorta di “giramondo” del volley che però non ha mai giocato in serie A1 ed è arrivata quest’anno al Fenerbahce proveniente dal Leningrada San Pietroburgo in Russia. L’opposta è lo spauracchio di tutte le squadre, la nazionale turca che lo scorso anno ha vinto tutto quello che si poteva, Melissa Vargas, in Turchia dal 2017, a più riprese al Fenerbahce, reduce da un serio infortunio che però al momento appare superato. In banda gioca un’altra atleta che incute timore, soprattutto per la potenza e l’efficacia del suo servizio, Anna Fedorovtseva, 20 anni, già al terzo anno al Fenerbahce dopo le esperienze in patria. La seconda banda è la turca Meliha Diken, 30 anni, al terzo anno in giallonero dopo le due stagioni al Vakifbank. Le centrali sono Asli Kalac, turca, arrivata quest’anno dopo l’esperienza al Türk Hava Yolları SKT e la possibile sostituta di Erdem, Irina Fetisova, russa, 30 anni, arrivata quest’anno al Fenerbahce dopo sette stagioni alla Dinamo Mosca. Il libero è Hatice Gizem Orge, soprannominata universalmente “Ministro della Difesa”, è al terzo anno al Febnerbahce dopo una decina di stagioni con il Vakifbank.

