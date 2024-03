LIVE Sci di fondo, sprint Drammen 2024 in DIRETTA: azzurri per sorprendere su una pista poco favorevole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della storica e tradizionale sprint a tecnica classica di Drammen.

Dopo le 50 chilometri di Oslo, la Coppa del Mondo di sci di fondo approda in un altro vero e proprio tempio della disciplina. È una gara spartiacque per entrambe le Sfere di Cristallo! Al femminile, Linn Svahn ha l’occasione di portarsi sotto i 100 punti di svantaggio su Jessie Diggins. Alla vigilia, il margine dell’americana è sceso a 159 lunghezze. Nell’ultima sprint disputata, l’atleta del Minnesota non si è qualificata, e oggi è obbligata a farlo se vuole vincere la Coppa. La qualificazione, ricordiamo, assegna punti e difficilmente Svahn sarà fuori dalle prime, così come è improbabile che scenda dal podio. Ipotizziamo una Svahn 3ª in qualificazione e 4ª in gara con Diggins eliminata, a quel punto il margine si assottiglierebbe ad appena 65 punti! Insomma, amici, si è ribaltato tutto e ora la favorita è senza dubbio Svahn, non fosse per il fatto che ha a disposizione due sprint TC.

Campo maschile: anche qui la Coppa del Mondo sta prendendo una piega molto interessante! Harald Oestberg Amundsen, senza particolari “passi falsi”, si è visto avvicinarsi il fuoriclasse da 86 vittorie in Coppa del Mondo, a suon di successi. Johannes Hoesflot Klaebo ha letteralmente commosso nella 50 chilometri di Oslo, portando a casa il successo n.86. Quest’oggi, è al 85% probabile che dica 87 in Coppa del Mondo.

Il margine del giovane connazionale, ottimo in questa stagione, è di 202 punti. In teoria, quest’ultimo non dovrebbe avere problemi a qualificarsi oggi, e quindi limitare a un ipotetico -50 da Klaebo vincitore, che sarebbe oro colato. Dopodiché mancheranno la sprint TC di Falun, la 10 km TC interval start e la 20 km mass start conclusiva. Impresa impossibile, o quasi (ma per merito di Amundsen), per il fondista più vincente della storia, che sta lottando per la Generale senza aver disputato il Tour de Ski, qualcosa di mai visto che la dice lunga sul suo status.

Italia al via con Federico Pellegrino, reduce da una magistrale 50 km di Oslo, che ha in Drammen la “nemesi” storica. C’è attesa spasmodica per Elia Barp, che potrebbe scatenarsi e fare faville sul rettilineo più duro del circuito. Tra le donne, obiettivo qualificazione per Caterina Ganz.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della sprint TC di Drammen (Norvegia), che prenderà il via alle ore 11:30 con la qualificazione. Fasi finali dalle 14:00!