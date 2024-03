Speed skating, Davide Ghiotto nono dopo la prima giornata dei Mondiali allround, Lollobrigida settima

Si alza il sipario ad Inzell, in Germania, sui Mondiali allround 2024 di speed skating: al termine della prima delle due giornate di gare alla Max Aicher Arena la classifica maschile vede al comando lo statunitense Jordan Stolz, con David Ghiotto nono, mentre la graduatoria femminile viene guidata dalla neerlandese Marijke Groenewoud, con Francesca Lollobrigida settima.

Tra le donne dopo 500 e 3000 metri è in testa la neerlandese Marijke Groenewoud, che arriva a metà competizione con lo score complessivo di 78.296, andando a precedere la connazionale Joy Beune, seconda a quota 78.456, (0.48 il gap da colmare domani nei 1500) e la nipponica Miho Takagi, terza con 78.461 (0.50 di ritardo da recuperare). Francesca Lollobrigida è settima a quota 79.086 (+2.37), con ottime possibilità di restare tra le prime otto che domani dopo i 1500 andranno a giocarsi poi il tutto per tutto nei 5000.

Nella competizione maschile dopo 500 e 5000 metri guida lo statunitense Jordan Stolz a quota 71.576, mentre alle sue spalle ci sono il neerlandese Patrick Roest, secondo con 72.715 (+3.42), ed il norvegese Sverre Lunde Pedersen, terzo a quota 73.693 (+6.36). In casa Italia Davide Ghiotto è nono con 74.148 (+7.72), mentre Daniele Di Stefano si piazza 11° a quota 74.574 (+9.00), infine Michele Malfatti è 15° con 75.330 (+11.27). A rischio la qualificazione tra i primi 8 del lotto per Davide Ghiotto, chiamato domani ad una grande prestazione sui 1500 per recuperare su chi lo precede e poi puntare tutto sui 10000.

Nei 500 metri femminili vince la nipponica Miho Takagi in 37.56, precedendo la cinese Mei Han, seconda col personale in 38.01, a 0.45, e l’altra giapponese Ayano Sato, terza, anch’ella col personale, in 38.21, a 0.65, mentre si difende egregiamente Francesca Lollobrigida, nona in 39.12, a 1.56.

Nei 3000 metri femminili in tre vanno sotto il vecchio record della pista di 3:58.91: la migliore è la neerlandese Joy Beune, che vince col personale in 3:55.72 e precede la connazionale Marijke Groenewoud, seconda in 3:57.94, a 2.22, mentre il terzo posto è della norvegese Ragne Wiklund in 3:58.29, a 2.57. Ottima prestazione di Francesca Lollobrigida, quarta in 3:59.80, a 4.08.

Nei 500 metri maschili griffa il nuovo record della pista lo statunitense Jordan Stolz, primo in 34.10, il quale va a precedere i nipponici Shomu Sasaki, secondo col personale in 35.43, a 1.33, e Riku Tsuchiya, terzo, anch’egli col personale, in 35.83, a 1.73. Anche i tre azzurri firmano i primati personali: ottimo settimo posto per Daniele Di Stefano in 36.11, a 2.01, mentre Davide Ghiotto è 21° in 37.52, a 3.42, infine Michele Malfatti chiude 23° in 38.07, a 3.97.

Nei 5000 metri maschili Davide Ghiotto centra il record della pista in 6:06.28 (precedente 6:07.16) e supera il neerlandese Patrick Roest, secondo in 6:06.55, a 0.27 (anch’egli sotto il vecchio primato), mentre è terzo il norvegese Sander Eitrem col personale in 6:07.49, a 1.21. Ottima quarta piazza per Michele Malfatti in 6:12.60, a 6.32, mentre Daniele Di Stefano è 15° col personale in 6:24.64, a 18.36.

CLASSIFICA MONDIALI ALLROUND FEMMINILI

1 136 Marijke Groenewoud NED 38.64 (6) 3:57.94 (2) 78.296

2 132 Joy Beune NED 39.17 (10) 3:55.72 (1) 78.456 +0.48

3 122 Miho Takagi JPN 37.56 (1) 4:05.41 (11) 78.461 +0.50

4 139 Antoinette Rijpma-De Jong NED 38.35 (4) 4:01.05 (5) 78.525 +0.69

5 108 Mei Han CHN 38.01 (2) 4:03.70 (8) 78.626 +0.99

6 121 Ayano Sato JPN 38.21 (3) 4:04.78 (10) 79.006 +2.13

7 117 Francesca Lollobrigida ITA 39.12 (9) 3:59.80 (4) 79.086 +2.37

8 104 Ivanie Blondin CAN 38.72 (7) 4:04.23 (9) 79.425 +3.39

9 105 Valerie Maltais CAN 39.35 (13) 4:01.35 (6) 79.575 +3.84

10 145 Ragne Wiklund NOR 40.08 (19) 3:58.29 (3) 79.795 +4.50

11 157 Greta Myers USA 38.89 (8) 4:06.43 (13) 79.961 +5.00

12 120 Momoka Horikawa JPN 39.85 (17) 4:01.89 (7) 80.165 +5.61

13 154 Kaitlyn McGregor SUI 39.25 (12) 4:05.92 (12) 80.236 +5.82

14 110 Binyu Yang CHN 39.22 (11) 4:09.26 (15) 80.763 +7.41

15 102 Sandrine Tas BEL 39.62 (14) 4:07.95 (14) 80.945 +7.95

16 106 Abigail Mccluskey CAN 39.73 (16) 4:09.37 (16) 81.291 +8.99

17 124 Yekaterina Aydova KAZ 38.47 (5) 4:19.91 (23) 81.788 +10.48

18 142 Aurora Grinden Løvås NOR 40.05 (18) 4:11.66 (19) 81.993 +11.10

19 140 Sofie Karoline Haugen NOR 41.13 (22) 4:11.09 (18) 82.978 +14.05

20 148 Magdalena Czyszczoń POL 41.31 (23) 4:10.97 (17) 83.138 +14.53

21 153 Ramona Härdi SUI 40.77 (21) 4:14.99 (20) 83.268 +14.92

22 115 Josephine Schlörb GER 40.64 (20) 4:18.05 (22) 83.648 +16.06

23 131 Ji-Woo Park KOR 39.70 (15) 4:24.49 (24) 83.781 +16.46

24 111 Zuzana Kuršová CZE 41.37 (24) 4:17.09 (21) 84.218 +17.77

25 116 Lea Sophie Scholz GER 0.000

CLASSIFICA MONDIALI ALLROUND MASCHILI

1 62 Jordan Stolz USA 34.10 (1) 6:14.76 (7) 71.576

2 44 Patrick Roest NED 36.06 (4) 6:06.55 (2) 72.715 +3.42

3 52 Sverre Lunde Pedersen NOR 36.24 (8) 6:14.53 (6) 73.693 +6.36

4 49 Hallgeir Engebråten NOR 36.37 (10) 6:14.21 (5) 73.791 +6.65

5 48 Sander Eitrem NOR 37.06 (15) 6:07.49 (3) 73.809 +6.70

6 4 Bart Swings BEL 36.36 (9) 6:15.44 (8) 73.904 +6.99

7 31 Shomu Sasaki JPN 35.43 (2) 6:25.43 (16) 73.973 +7.20

8 33 Riku Tsuchiya JPN 35.83 (3) 6:22.76 (12) 74.106 +7.59

9 27 Davide Ghiotto ITA 37.52 (21) 6:06.28 (1) 74.148 +7.72

10 11 Yu Wu CHN 36.80 (14) 6:16.86 (11) 74.486 +8.73

11 26 Daniele Di Stefano ITA 36.11 (7) 6:24.64 (15) 74.574 +9.00

12 37 Jae-Won Chung KOR 36.10 (6) 6:29.37 (18) 75.037 +10.39

13 41 Chris Huizinga NED 37.45 (19) 6:16.34 (9) 75.084 +10.53

14 42 Kars Jansman NED 37.60 (22) 6:16.40 (10) 75.240 +11.00

15 28 Michele Malfatti ITA 38.07 (23) 6:12.60 (4) 75.330 +11.27

16 61 Ethan Cepuran USA 37.07 (16) 6:22.77 (13) 75.347 +11.32

17 2 Gabriel Odor AUT 36.44 (11) 6:31.65 (19) 75.605 +12.09

18 22 Felix Maly GER 37.48 (20) 6:27.54 (17) 76.234 +13.98

19 12 Viktor Hald Thorup DEN 38.16 (24) 6:23.39 (14) 76.499 +14.77

20 7 Jake Weidemann CAN 37.21 (17) 6:34.32 (20) 76.642 +15.20

21 3 Indra Medard BEL 37.21 (17) 6:38.84 (21) 77.094 +16.56

22 59 Mateusz Śliwka POL 36.51 (12) 6:46.89 (22) 77.199 +16.87

23 34 Nuraly Akzhol KAZ 36.57 (13) 6:53.94 (23) 77.964 +19.17

24 17 Samuli Suomalainen FIN 36.08 (5) 7:00.67 (24) 78.147 +19.72