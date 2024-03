Slopestyle, Coppa del Mondo: Forehand trionfa a Tignes, nono Miro Tabanelli

Si conclude con il trionfo di Mac Forehand il lungo weekend di Tignes, località della Francia che ha ospitato la penultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità slopestyle.

Lo statunitense è riuscito nell’impresa avvalendosi della prima run, dove ha conquistato 85.21 punti totali, beffando di soli undici centesimi il norvegese Tormod Frostad che, dopo una prima uscita incolore, ha alzato l’asticella nella seconda spingendosi fino a quota 85.10.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Ralph Konnor, anche lui in top 3 grazie ad una prima run brillante dove ha raccolto 83.95. Bene poi Alexander Hall, uno dei pochi ad attestarsi sopra quota 80 in entrambi i segmenti, facendo valere la prima manche da 83.61.

Nono posto poi per l’azzurro Miro Tabanelli, bravo a riprendersi da un esordio poco convincente in cui non è andato oltre 38.66. Dopo aver aumentato i giri, l’emiliano si è attestato in zona 76.68, terminando dunque la gara in top 10. Da segnalare inoltre la dodicesima piazza di Birk Ruud, sotto la soglia dei 75 punti nelle due run.