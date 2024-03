Slopestyle: Tabanelli quinta nello slopestyle a Tignes. Vince Ledeux

Non riesce il bis a Flora Tabanelli. Dopo la splendida terza posizione conquistata ieri nel big air, l’azzurrina si è dovuta accontentare di un piazzamento fuori dal podio nel penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023-2024 di slopestyle andata in scena a Francia, precisamente in quel di Tignes.

Una prestazione inaugurata con una prima run sotto i cinquanta punti per il talento emiliano, la quale non è andata oltre i 43.57, staccando il settimo piazzamento provvisorio. Nella seconda prova la sedicenne ha aumentato i giri, avvicinandosi quota 70 con una manche da 67.20 con cui è riuscita a recuperare due posizioni.

A vincere in modo netto è stata invece la francese Tess Ledeux, abile a dominare entrambi i segmenti raccogliendo 74.38 e spingendosi sopra quota 80 nella seconda, mettendo nel tabellone 80.43. Grandissima rimonta poi per Mathilde Gremaud: la svizzera, ieri uscita vittoriosa dalla prova nel big air, ha chiuso la prima run in ultima posizione con 26.58, per poi attestarsi a 75.56 precedendo il canedese Oliva Asselin, terza con 74.81 davanti a Sara Hoefflin, quarta con 70.35.

Quando manca solo una tappa alla fine della rassegna itinerante Mathilde Gremaud ha già virtualmente messo le mani sulla sfera di cristallo: l’elvetica conduce infatti la classifica generale con 380 mantenendo a debita distanza Ledeux (216) e Hoefflin (165). Tabanelli è invece dodicesima con 81. L’ultimo appuntamento con lo slopestyle si svolgerà dal 22 al 24 a Silvaplana (Svizzera)