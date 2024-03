Sinner-Struff oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming

Inizia il terzo turno e le teste di serie iniziano ad affrontarsi tra loro nel main draw di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: oggi, domenica 10 marzo, l’azzurro Jannik Sinner, numero 3, affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25.

Il match si giocherà sullo Stadium 1 e sarà il terzo a partire dalle ore 19.00 italiane: quello odierno sarà il primo confronto in assoluto tra l’azzurro ed il teutonico. Il programma verrà aperto dal match femminile Swiatek-Noskova e proseguirà, non prima delle ore 21.00, con Auger-Alissime contro Alcaraz. A seguire giocherà Sinner.

La diretta tv di Sinner-Struff del torneo di Indian Wells 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle 23.30), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP INDIAN WELLS 2024 OGGI

Domenica 10 marzo – Stadium 1

Dalle ore 19.00 italiane

Iga Swiatek (Polonia, 1) – Linda Noskova (Repubblica Ceca, 26)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Felix Auger-Aliassime (Canada, 31) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 3) – Jan-Lennard Struff (Germania, 25) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle 23.30)

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle 23.30).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.