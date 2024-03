Nardi-Djokovic oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming

Arriva per Luca Nardi la sfida più importante della carriera, quella con Novak Djokovic. Il classe 2003 di Pesaro, a Indian Wells, giunge oggi da lucky loser al confronto più ambito. Giocherà con il numero 1 del mondo sullo Stadium 1 del Masters 1000 californiano.

C’è un numero particolare dei molti che riguardano Nardi: dati alla mano, e considerando l’intera carriera pro di Djokovic, il marchigiano diventerà il 26° giocatore italiano a confrontarsi con il serbo. Una sequenza, questa, che parte da Manuel “Manolo” Jorquera e arriva fino a lui, passando per vent’anni di tennis, epoche e quant’altro. E c’è un dato un po’ curioso: quando, in quel Future di metà giugno 2003, Jorquera e Djokovic si affrontarono, Nardi non era ancora nato (è del 6 agosto). Questo fa capire quanto sia grande il segno del tempo.

Il match tra Luca Nardi e Novak Djokovic si giocherà sullo Stadium 1 di Indian Wells nella notte italiana. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali Sky, e verosimilmente su Sky Sport Tennis (canale 203), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NARDI-DJOKOVIC, ATP INDIAN WELLS 2024 OGGI

Lunedì 11 marzo

Stadium 1

Sessione diurna

Martedì 12 marzo

Sessione notturna

Ore 2:00 Nardi (ITA) [LL]-Djokovic (SRB) [1] 3° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA NARDI-DJOKOVIC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport