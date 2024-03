Sinner-Shelton, le quote per le scommesse: bookmakers senza indugio, differenza abissale

Jannik Sinner affronterà Ben Shelton agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’appuntamento è per questa notte (ore 02.00), quando il tennista italiano incrocerà il temibilissimo padrone di casa sul cemento statunitense. L’attuale numero 3 al mondo incrocerà il numero 16 del ranking ATP, partendo con i favori del pronostico.

Il fuoriclasse altoatesino è reduce da diciassette vittorie consecutive, con gli annessi trionfi agli Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam: l’obiettivo è quello di proseguire la propria striscia e continuare la rincorsa verso il numero 2 della graduatoria internazionale (dovrà ottenere almeno lo stesso risultato di Carlos Alcaraz in questo evento per riuscire nell’intento).

Jannik Sinner non dovrà sottovalutare il quotato avversario, che è stato il penultimo uomo a sconfiggerlo: ci riuscì lo scorso autunno a Shanghai, poi da quel momento l’azzurro è stato insuperabile, tranne che nell’atto conclusivo delle ATP Finals contro Novak Djokovic. Le quote per le scommesse sono molto interessanti alla vigilia dell’incontro. Per gli allibratori il successo di Sinner è dato a 1,15: puntando 10 euro se ne portano a casa 11,5. L’affermazione di Shelton? I bookmakers la quotano addirittura a 5,50: piazzando 10 euro se ne guadagnano 55.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-SHELTON

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,15.

Quota vittoria Ben Shelton; 5,5.