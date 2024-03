Sci di fondo: Skistad di forza a Lahti su Rydzek e Svahn nella sprint tl

Si è chiusa la sprint della Coppa del Mondo di sci di fondo in campo femminile. Nella prova odierna a tecnica libera a imporsi è Kristine Stavaas Skistad, che conferma in tal modo le premesse della vigilia in fatto di propria forza. Per la norvegese bello sprint vincente in 3’00″86 dopo aver già raccolto il secondo posto in batteria nei quarti e il primo in semifinale.

Seconda posizione per Coletta Rydzek: la gran prova della tedesca la vede a 76 centesimi dal primo posto, con la soddisfazione di togliere la piazza d’onore alla svedese Maja Dahlqvist per quattro centesimi. Svezia grande delusa della giornata, con il quarto posto di Linn Svahn a 1″32 e il quinto di Jonna Sundling a 1″76.

Le due, del resto, erano state le prime delle qualificazioni, e anche con un certo grado di dominio. Più in generale, la Svezia aveva portato sei atlete nelle 30. Il sesto posto tocca alla finlandese Jasmi Joensuu, sostanzialmente uscita di scena nella lotta finale e a 4″34 alla conclusione.

Stanti i risultati dati dalle semifinali, le collocazioni dal 7° al 10° posto vedono in questo ordine arrivare la svedese Johanna Hagstroem, la svizzera Alina Meier, la finlandese Jasmin Kahara e la ceca Katerina Janatova. Com’è noto, tutte le italiane sono uscite nelle qualificazioni.