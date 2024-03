Salto con gli sci, Huber domina l’ultimo atto del Raw Air a Vikersund. Kraft e Zajc sul podio, 14° Bresadola

L’intensa domenica di Vikersund si è conclusa con una doppietta austriaca nella seconda gara individuale maschile di giornata, valevole anche come finale del Raw Air Tournament in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci. Daniel Huber, dopo aver chiuso la competizione mattutina (su serie secca) al secondo posto, ha dominato l’evento pomeridiano sul trampolino norvegese di volo dimostrandosi il più forte del lotto sulle tre serie.

Secondo successo della carriera nel circuito maggiore per il 31enne, due anni dopo la sua prima affermazione sul Large Hill di Bischofshofen durante la Tournée. Huber ha firmato il miglior punteggio parziale in due serie su tre, pagando dazio per un solo decimo di punto rispetto a Stefan Kraft nel terzo salto e rifilando complessivamente 17.3 punti al pettorale giallo e vincitore della Sfera di Cristallo.

Podio numero 20 in stagione per il Campione del Mondo di volo in carica, che non è riuscito a bissare la vittoria di gara-1 trionfando però nella generale del Raw Air Tournament e facendo comunque un passo avanti importante verso la conquista della Coppa del Mondo di volo avendo preceduto in classifica lo sloveno Timi Zajc, terzo in questa competizione con un gap di 56.2 punti da Huber.

Grande rimonta nella terza serie per Peter Prevc, che ha recuperato ben tre posizioni salendo in quarta piazza a soli 4.5 punti dalla top3 con un grandissimo salto da 243.5 metri alla sua ultima uscita internazionale in Norvegia e sul Vikersundbakken HS240. Bilancio positivo in casa Italia, grazie al 14° posto di un convincente Giovanni Bresadola e al 23° di Alex Insam.