Quanti soldi vale Sinner-Shelton? Montepremi e cifre a Indian Wells: l’assegno per il vincitore

Il confronto tra Jannik Sinner e Ben Shelton agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells è particolarmente atteso dagli appassionati di tennis. Nella notte italiana (ore 02.00) l’altoatesino incrocerà lo statunitense in un confronto di elevato interesse tecnico e con importanti risvolti anche in ottica ranking ATP. Il vincitore degli Australian Open troverà il penultimo uomo in grado di batterlo (lo scorso autunno a Shanghai) e punta a battere il numero 16 al mondo per continuare a inseguire il secondo posto nel ranking ATP, da strappare a Carlos Alcaraz (l’ipotetica semifinale sul cemento americano sarebbe un autentico spareggio).

Oltre ai 200 punti complessivi messi in palio in questo incontro (100 oltre ai 100 già incamerati con l’ammissione agli ottavi di finale), è prevista anche un’interessante somma in denaro agli ottavi di finale di Indian Wells. Quanti soldi guadagna chi vincerà lo scontro diretto tra Jannik Sinner e Ben Shelton? Il montepremi ammonta a 185.000 dollari statunitensi (circa 169.400 euro): questa è la cifra prevista per chi riesce a entrare tra i migliori otto nell’importante appuntamento negli USA.

L’entità degli assegni crescerà poi nel prosieguo della manifestazione. L’approdo in semifinale sarà accompagnato da 325.000 dollari, il finalista perdente si consolerà con 585.000 dollari, il vincitore di Indian Wells farà festa con 1,1 milioni di dollari. Il successo avrebbe un giro economico complessivamente maggiore, visto che assicurerebbe anche emolumenti provenienti da altre fonti (ad esempio gli sponsor).

QUANTI SOLDI VALE SINNER-SHELTON: I SOLDI CHE GUADAGNA IL VINCITORE

185.000 dollari statunitensi (circa 169.400 euro).