Quanti punti ATP vale Sinner-Shelton? Come può cambiare il ranking: le proiezioni di classifica

Jannik Sinner se la dovrà vedere con Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo aver regolato l’australiano Thanasi Kokkinakis e il tedesco Jan-Lennard Struff nei primi due turni, l’avventura del tennista italiano entra nel vivo sul cemento statunitense e questa notte (ore 02.00 italiane) sarà atteso da un incrocio davvero ostico. Il 22enne altoatesino se la dovrà vedere contro il penultimo avversario in grado di batterlo, lo scorso autunno a Shanghai. Da quel momento l’azzurro si è fermato soltanto nell’atto conclusivo delle ATP Finals contro Noval Djokovic, dopo il quale sono arrivate diciassette vittorie consecutive.

Jannik Sinner occupa attualmente il terzo posto nel ranking ATP ed è in corsa per diventare il numero 2 al mondo. Per riuscire nella missione dovrà raggiungere almeno lo stesso risultato dello spagnolo Carlos Alcaraz in questo torneo. Tra l’altro potrebbe materializzarsi un autentico spareggio con l’iberico all’altezza della semifinale. Quanti punti verranno messi in palio in occasione della sfida contro Ben Shelton?

La qualificazione ai quarti di finale varrebbe 100 punti in più oltre ai 100 già guadagnati con l’ammissione agli ottavi, per un totale di 200 punti. In caso di successo contro il padrone di casa, Sinner si isserebbe a quota 8.110 punti (Alcaraz è fermo a 7.905 prima della disputa degli ottavi). L’azzurro incrocerebbe ai quarti di finale il vincitore del confronto tra il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas: sarebbe una partita da 200 punti (400 complessivi), infatti il nostro portacolori volerebbe a quota 8.310 in caso di accesso alla semifinale.

A quel punto potrebbe proprio materializzarsi l’incrocio con Alcaraz: partita da altri 250 punti (600 complessivi), con un possibile approdo a quota 8.560 in caso di qualificazione all’atto conclusivo. In quel caso il vincitore degli Australian Open sarebbe sicuramente numero 2 al mondo e poi, vincendo il torneo, planerebbe a 8.910 punti, avvicinando il numero 1 Novak Djokovic (fermo a 9.725 dopo la sconfitta contro Luca Nardi).

QUANTI PUNTI VALE SINNER-SHELTON

La qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells vale 200 punti complessivi (100 per il successo in questa partita, che si sommano ai 100 già acquisiti con l’accesso agli ottavi).