Quando gioca Sinner a Miami: possibile data, avversario, programmazione tv e streaming

Il tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Miami: scatterà domani, mercoledì 20 marzo, ma l’azzurro Jannik Sinner, numero 2, scenderà in campo venerdì 22 o sabato 23, quando affronterà al secondo turno uno tra l’argentino Pedro Cachin ed un qualificato.

Ovviamente campo ed ordine di gioco sono da definire e non si sapranno prima del giorno precedente il confronto, mentre la data si conoscerà nella notte italiana, quando sarà rilasciato l’ordine di gioco di domani: se giocherà la parte bassa del tabellone, allora Sinner giocherà venerdì, altrimenti scenderà in campo sabato.

La diretta tv del match di Jannik Sinner del torneo di Miami 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MIAMI 2024

Venerdì 22 o sabato 23 marzo

Campo ed ordine di gioco da definire

Jannik Sinner (Italia, 2) – vincente Pedro Cachin (Argentina) / qualificato – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.