Pallanuoto, la Rari Nantes Savona affronterà lo Spandau 04 Berlino nei quarti di finale di Euro Cup

European Aquatics, la federazione europea del nuoto (ex LEN), ha organizzato a Barcellona, in Spagna, la cerimonia del sorteggio delle fasi finali delle Coppe Europee 2023-2024 di pallanuoto maschile e femminile e degli Europei Under 19.

Per quanto concerne l’Italia, l’attenzione era catalizzata sul sorteggio dei quarti di finale di Euro Cup maschile, con il Savona ancora in gara: per i liguri scontro con i tedeschi dello Spandau 04 Berlino, giustizieri dell’Ortigia agli ottavi. In caso di passaggio in semifinale per la Rari Nantes ci sarà una tra Vouliagmeni (Grecia) e Primorje Rijeka (Croazia).

Nella Final Four dell’Euro Cup femminile, invece, l’esito dei gironi aveva già determinato gli accoppiamenti delle semifinali: Plebiscito Padova contro BVSC-Zuglo (Ungheria) e Pallanuoto Trieste (Italia) contro De Zaan (Paesi Bassi). Negli Europei Under 19, infine, gli azzurrini sono nel girone con Grecia, Serbia e Germania, mentre le azzurrine affronteranno il raggruppamento con Paesi Bassi, Israele e Spagna.

SORTEGGI PALLANUOTO

Champions League femminile – Final Four (20-21 aprile) – Semifinali

CN St Andreu (Spagna) v Astralpool Sabadell (Spagna)

Olympiacos Piraeus (Grecia) v Assolim Mataro (Spagna)

Euro Cup maschile – Quarti di finale (andata 6 aprile, ritorno 27 aprile)

Final Four 17-18 maggio

Rari Nantes Savona (Italia) v Spandau 04 Berlin (Germania)

Vouliagmeni NC (Grecia) v Primorje Erste Bank Rijeka (Croazia)

CSA Steaua Bucharest (Romania) v Astralpool Sabadell (Spagna)

Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Croazia) v Crvena Zvezda (Serbia) (andata il 9 aprile)

Euro Cup femminile – Final Four (13-14 aprile 2024) – Semifinali

Plebiscito Padova (Italia) v BVSC-Zuglo (Ungheria)

Pallanuoto Trieste (Italia) v De Zaan (Paesi Bassi)

Europei U19 maschili (1-7 september, Burgas)

Gruppo A: Croazia, Spagna, Ungheria, Montenegro.

Gruppo B: Grecia, Serbia, Germania, Italia.

Gruppo C: Francia, Paesi Bassi, Turchia, Malta.

Gruppo D: Slovenia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca.

Europei U19 femminili (24-31 august, Zagreb)

Gruppo A: Ungheria, Grecia, Croazia, Francia.

Gruppo B: Italia, Paesi Bassi, Israele, Spagna.

Gruppo C: Slovacchia, Romania, Ucraina, Svizzera.

Gruppo D: Turchia, Germania, Bulgaria, Malta, Gran Britagna.