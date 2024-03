Pallanuoto, il Savona approda ai quarti di Euro Cup! Eliminata l’Ortigia

Si rivela agrodolce per i colori italiani il ritorno degli ottavi di finale dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile: la RN Savona passa il turno e si qualifica per i quarti di finale, mentre il CC Ortigia deve salutare la seconda competizione europea per squadre di club.

Sconfitta indolore per i liguri: il Savona perde di misura a Trebinje, in Bosnia Erzegovina, battuto per 13-12 dai montenegrini dello Jadran Herceg Novi, ma passa il turno in virtù della vittoria interna per 16-10 centrata nel match d’andata.

Epilogo amaro, invece, per gli aretusei: dopo aver pareggiato in trasferta all’andata in Germania per 8-8, nella sfida di ritorno, giocata a Milano, l’Ortigia cede ai tedeschi dello Spandau 04 Berlino, che vincono per 12-14 e passano il turno, eliminando i siciliani.

EURO CUP 2023-2024 PALLANUOTO MASCHILE

Ottavi di finale

Andata – 8 marzo

Spandau 04 Berlin (Germania)-CC Ortigia 1928 8-8

RN Savona-Jadran Herceg Novi (Montenegro) 16-10

Ritorno – 23 marzo

CC Ortigia 1928–Spandau 04 Berlin (Germania) 12-14

Jadran Herceg Novi (Montenegro)-RN Savona 13-12