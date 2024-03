Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte saluta la Champions League con una vittoria. Sconfitta ancora la SIS Roma

Con tutti i verdetti ormai già emessi, si è giocato soltanto per la gloria nell’ultimo turno della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di pallanuoto femminile: nel Girone A è arrivata la vittoria de L’Ekipe Orizzonte, con le etnee che hanno battuto le iberiche del Terrassa per 15-9, scavalcando così in classifica la SIS Roma, battuta in Spagna dal Sant Andreu per 10-9.

Come già determinato al termine della quinta giornata, saranno tre spagnole ed una greca a giocarsi il massimo trofeo continentale per squadre di club: le tre formazioni iberiche sono Sant Andreu, Sabadell e Matarò, mentre la compagine ellenica qualificata è l’Olympiacos: la Final Four è in calendario dal 21 al 24 aprile.

CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE

Girone A – 6a giornata

CN Sant Andreu (Spagna)-SIS Roma 10-9

L’Ekipe Orizzonte-Terrassa (Spagna) 15-9

Classifica

CN Sant Andreu (Spagna) 17, Terrassa (Spagna) 9, L’Ekipe Orizzonte 6, SIS Roma 4.