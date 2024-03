NASCAR Cup Series, Bell trionfa con Toyota

Christopher Bell ha vinto a Phoenix la quarta prova della NASCAR Cup Series 2020. Il #20 di Joe Gibbs Racing e Toyota trionfa in Arizona dominando nel finale, l’americano festeggia la 7a affermazione in carriera nello stesso luogo in cui lo scorso novembre perse la chance di contendersi il titolo.

La prima delle due sfide che annualmente si tengono nel deserto di Avondale, la seconda è valida come finale dei Playoffs e di conseguenza decisiva per il campionato, si è aperta sotto l’insegna di Ty Gibbs. Il #54 del Joe Gibbs Racing, campione della NASCAR Xfinity Series al secondo anno full-time in Cup Series, ha fatto la differenza fino a tre giri dalla fine della Stage 1 quando ha dovuto subire il ritorno di Tyler Reddick (23XI Racing Chevrolet #45).

Il grande sconfitto della prova di settimana scorsa a Las Vegas si è imposto nella prima frazione di giornata, l’americano ha provato a confermarsi anche nella seconda Stage lottando contro il già citato Gibbs e la Toyota Camry #11 di Denny Hamlin. Ottimo ritmo da parte del veterano nativo dello Stato della Florida, autore della pole nella giornata di sabato con la propria auto targata questo week-end Mavis Brakes Pus.

Senza bandiere gialle, la strategia è diventata importante, Reddick ha avuto la meglio su Hamlin che ha tentato in tutti i modi di mantenere il primato provvisorio. La musica è cambiata negli ultimi giri della Stage 2, il #45 dello schieramento ha infatti dovuto inchinarsi alla Toyota Camry #20 di Christopher Bell che ha compiuto una rimonta incredibile dopo la prima sosta ai box effettuata in regime di green flag.

Il nativo di Norman, portacolori come Hamlin del Gibbs Racing, ha quindi firmato un segmento particolarmente avvincente, caratterizzata dall’assenza di caution. Reddick si è accontentato della seconda piazza, un risultato intermedio in vista degli ultimi 100 passaggi da disputare.

Un nuovo passaggio ai box ha premiato nuovamente Hamlin, leader per pochi minuti. Le successive due neutralizzazioni hanno infatti messo in difficoltà il #11 dello schieramento, costretto a risalire dal fondo del gruppo a poco meno di 100 giri dalla fine dopo un errore in curva 1-2 ed una toccata con Reddick. Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha iniziato a risalire la china, Joe Gibbs Racing ha tenuto in ogni caso il primato provvisorio con la Camry #19 di Martin Truex Jr.

L’ex campione della serie ha rinunciato a fermarsi insieme a tutti gli altri in occasione della sesta caution, una scelta che ha pagato. Il #19 si è trovato leader con margine davanti a Gibbs ed a Chastain con la riconoscibile Chevrolet Camaro #1 del Team Trackhouse.

Truex, in pista con una strategia differente, si è fermato in regime di caution a 41 giri dalla fine, Bell ha quindi potuto riprendere il controllo delle operazioni in vista delle ultime fasi della ‘ Shriners Chidren’s 500’. Bell ha gestito i rivali, nessuno ha più ripreso il ‘numero 20’ fino alla bandiera a scacchi.

Bell, ottavo vincitore differente nella tappa primaverile della NASCAR Cup Series a Phoenix, regala a Toyota ed al Joe Gibbs Racing la prima affermazione nella regular season 2024, il 29enne ha primeggiato davanti a Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), Ty Gibbs #54, Brad Keselowski (RFK Racing #6) e Ryan Blaney (Penske Ford #12).

Settimana prossima il caratteristico round a Bristol, evento che tornerà ad essere disputato su asfalto e non sullo sterrato come accaduto negli ultimi anni.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES PHOENIX

1 20 RUN Christopher Bell Tyt 312 29.591 121.659 28.296 127.226 4

2 17 RUN Chris Buescher Frd 312 5.465 5.465 29.407 122.42 28.330 127.074 6

3 54 RUN Ty Gibbs Tyt 312 6.032 0.567 29.243 123.106 27.776 129.608 5

4 6 RUN Brad Keselowski Frd 312 9.243 3.211 29.453 122.229 28.183 127.737 5

5 12 RUN Ryan Blaney Frd 312 9.448 0.205 29.293 122.896 28.317 127.132 5

6 1 RUN Ross Chastain Chv 312 9.499 0.051 29.425 122.345 28.343 127.015 5

7 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 312 13.150 3.651 28.758 125.183 28.152 127.877 5

8 34 RUN Michael McDowell Frd 312 14.619 1.469 29.592 121.655 28.208 127.623 5

9 14 RUN Chase Briscoe Frd 312 14.876 0.257 29.422 122.357 28.066 128.269 5

10 45 RUN Tyler Reddick Tyt 312 15.348 0.472 29.658 121.384 27.836 129.329 5

11 11 RUN Denny Hamlin Tyt 312 15.812 0.464 29.425 122.345 27.889 129.083 5

12 10 RUN Noah Gragson Frd 312 15.844 0.032 29.641 121.453 28.218 127.578 5

13 99 RUN Daniel Suarez Chv 312 16.817 0.973 29.440 122.283 28.351 126.98 6

14 5 RUN Kyle Larson Chv 312 17.342 0.525 29.882 120.474 28.319 127.123 7

15 77 RUN Carson Hocevar Chv 312 19.060 1.718 29.297 122.879 28.206 127.632 7

16 23 RUN Bubba Wallace Tyt 312 19.398 0.338 29.247 123.09 28.385 126.828 5

17 38 RUN Todd Gilliland Frd 312 20.569 1.171 29.865 120.542 28.418 126.68 5

18 24 RUN William Byron Chv 312 21.295 0.726 29.367 122.587 28.029 128.438 5

19 9 RUN Chase Elliott Chv 312 22.966 1.671 29.407 122.42 28.050 128.342 5

20 48 RUN Alex Bowman Chv 312 23.290 0.324 29.435 122.303 28.284 127.28 5