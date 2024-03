Motocross, Gajser domina la seconda manche della MXGP in Argentina. Prado vince il GP

Tim Gajser si riscatta dopo il deludente quinto posto della prima manche (a causa di una partenza negativa) e vince gara-2 del Gran Premio d’Argentina 2024, valevole come round inaugurale della stagione per il Mondiale MX2. Sulla pista di Villa La Angostura, in Patagonia, lo sloveno della Honda ha dominato la run conclusiva conservando la leadership dal primo all’ultimo giro e chiudendo in bellezza un ottimo weekend che aveva cominciato ieri con il successo nella Qualifying Race.

Il cinque volte campione iridato, a causa del passo falso in gara-1, non è riuscito però ad aggiudicarsi il Gran Premio sudamericano finendo alle spalle di Jorge Prado nella graduatoria domenicale. Il fenomeno spagnolo della GasGas, Campione del Mondo in carica, ha infatti conquistato l’ottavo GP della carriera nella classe regina grazie alla piazza d’onore in gara-2 dopo l’affermazione della manche d’apertura.

Nell’ultima run di giornata il podio è stato completato dalla Kawasaki del francese Romain Febvre, che ha preceduto nell’ordine la Honda del lettone Pauls Jonass, la Kawasaki dello svizzero Jeremy Seewer, la Yamaha del transalpino Maxime Renaux e la KTM del fuoriclasse olandese Jeffrey Herlings. 13° Ivo Monticelli, l’unico pilota azzurro al via oggi.

Dopo il primo dei venti round della stagione, Prado si trova in testa al Mondiale MXGP con 54 punti a +3 su Febvre e Gajser, a +8 su Jonass, a +15 su Renaux, a +20 su Seewer e a +22 su Herlings.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP ARGENTINA MXGP 2024

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:28.502 0.000 52.316 25

2 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:38.991 10.489 52.052 22

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 34:48.687 20.185 51.811 20

4 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct Honda MXGP Honda 34:52.023 23.521 51.728 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 34:55.393 26.891 51.645 16

6 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:15.464 46.962 51.155 15

7 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:17.918 49.416 51.095 14

8 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGP Fantic 35:25.497 56.995 50.913 13

9 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:28.298 59.796 50.846 12

10 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:32.137 1:03.635 50.755 11

11 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:45.427 1:16.925 50.440 10

12 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 35:46.569 1:18.067 50.413 9

13 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 36:09.405 1:40.903 49.883 8

14 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing Team KTM 36:17.512 1:49.010 49.697 7

15 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 36:20.626 1:52.124 49.626 6

16 87 BRUMANN, Kevin SUI FMS SixtySeven Racing-Team Husqvarna 34:45.409 -1 Lap 49.009 5

17 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 34:49.788 4.379 48.906 4

18 238 APARECIDO DOS SANTOS, Fabio BRA CBM Yamaha BRA Monster Energy Geracao Yamaha 34:58.883 13.474 48.694 3

19 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV Honda 35:19.562 34.153 48.219 2

20 596 BENENAULA, Andres ECU FEM Kawasaki 35:57.373 1:11.964 47.374 1

21 144 ROLANDO, Nicolas URU FUM Husqvarna 36:10.398 1:24.989 47.090 0

22 76 VILLARONGA MUGA, Sergio IgnacioCHI FMC Honda 36:17.135 1:31.726 46.944 0

23 494 SASTRE, Flavio Nicolas ARG CAMOD Honda 35:34.050 -2 Laps 45.075 0

24 113 CASTILLO, Emiliano Ezequiel ARG CAMOD Husqvarna 34:53.474 -3 Laps 43.077 0

25 124 SENDON, Lucas ARG CAMOD Honda 35:18.215 24.741 42.574 0

26 110 PAVEZ RAMIREZ, Matias Joaquin CHI FMC GASGAS 20:59.100 -9 Laps 42.974 0

27 403 SUAREZ GALLO, Ezequiel ARG CAMOD Husqvarna 35:23.81314:24.713 25.477 0

28 909 CORDOVEZ, Miguel ECU FEM Yamaha 0.000 -18 Laps 0.000 0

CLASSIFICA OVERALL GP ARGENTINA MXGP 2024