Prosegue il sogno di Luca Nardi a Indian Wells! Elimina Zhang e ora aspetta Djokovic!

Sembrava tutto finito solo pochi giorni fa, alla fine del match perso contro il belga David Goffin nelle qualificazioni. Invece Luca Nardi la sua occasione, quella data dal forfait dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, la sfrutta benissimo: al Masters 1000 di Indian Wells, a livello di secondo turno, batte il cinese Zhizhen Zhang per 6-3 3-6 6-3 e, in questo modo, potrebbe fregiarsi della chance di sfidare Novak Djokovic, a patto naturalmente che il serbo bagni il suo ritorno in California dopo cinque anni con il successo sull’australiano Aleksandar Vukic.

Inizio leggermente contratto per Nardi, che va sotto 0-30, ma questo dura lo spazio di un attimo. Il pesarese inizia a mettere insieme tutto l’ottimo gioco di cui è capace. Risultato: primo game al servizio di Zhang non semplice e secondo che lo vede fronteggiare tre palle break. Il cinese fa tutto da solo sulla prima: doppio fallo, 3-1. Nardi continua nel suo trend positivo e, molto semplicemente, non si ferma più: 16 punti consecutivi, e il secondo break arriva con un ulteriore doppio fallo di Zhang. Questi, però, riesce a riprendersi una parte del maltolto a 30. L’italiano sa, ad ogni modo, come gestire la situazione e non si fa problemi a chiudere comunque per 6-3.

Nel secondo set arriva subito il break da parte dell’asiatico, che esce dall’opacità del primo set per sfoderare il meglio della propria pressione da fondo, soprattutto di dritto. Nardi, comunque, non demorde e riesce a rimanere varie volte nella lotta. Lo fa sul 3-1, quando Zhang con parecchia difficoltà riesce a tenere la battuta, e lo fa anche sul 5-3. In quest’occasione riesce, con tanta concretezza, a portarsi fin sullo 0-30. Qui, però, il suo avversario comincia a servire bene e, soprattutto, pesca dal cilindro due ace che, dal 30 pari, lo portano ad allungare il match.

Il pesarese, nel parziale decisivo, deve annullare subito una palla break, e lo fa con un ace. Successivamente è lui a trascinare l’avversario ai vantaggi, ed è qui che trova prima un bell’attacco in controtempo per la chance di fuga e poi la capacità di sfruttare un’avventatezza verso la rete di Zhang. Risultato: 2-0 e, da questo momento, una più che buona dose di controllo della situazione. Il tutto fino al 4-1, quando si procura anche un’opportunità di 5-1, che se ne va con dritto appena fuori. Segue un po’ di lotta (e almeno un’altra palla interessante sprecata), ma il marchigiano classe 2003 al servizio non trema mai, anzi non perde più un punto. E si porta a casa la prima volta su un top 50.

Al di là di ogni altro numero, quello che colpisce di Nardi è il 43/51 di punti vinti con la prima, l’84% (contro un pur valido 71% di Zhang). Per l’italiano la vittoria arriva soprattutto negli scambi corti, quelli che vanno in suo favore 65 volte contro le 46 del cinese.