Musetti-Rune oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming

Oggi, a partire dalle 19.00 italiane, Lorenzo Musetti affronterà Holger Rune nel confronto valido per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells. Il toscano è reduce dalla sofferta vittoria del round precedente, opposto al canadese Denis Shapovalov. Una partita che ha evidenziato le grosse criticità del momento del carrarino, specialmente dal punto di vista della fiducia nel proprio gioco.

Tante sconfitte nell’avvicinamento a questo evento non hanno giovato di certo e si spera che quel riscontro dia modo a Musetti di esprimersi al meglio contro Rune perché, per prevalere, sarà necessario alzare di tanto il proprio livello. Danese che, finora, non è mai sceso in campo. Godendo di un bye, visto il suo status di testa di serie n.7, il classe 2003 ha giovato anche del walkover per il ritiro di Milos Raonic.

Pertanto è da capire quale sarà la condizione del forte 20enne, tenendo conto che i due si conoscono molto bene, avendo condiviso una carriera giovanile parallela e anche sedute di allenamento. Dal punto di vista dei precedenti, vi è solo quello dell’anno passato sull’erba del Queen’s, vinto da Rune in due set tirati.

La partita tra Lorenzo Musetti e Holger Rune, valida per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI RUNE ATP INDIAN WELLS 2024

Lunedì 11 marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [26] Lorenzo Musetti ITA vs [7] Holger Rune DEN

2. [WC] Emma Raducanu GBR vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 21:00 italiane)

3. Naomi Osaka JPN vs [24] Elise Mertens BEL

4. [1] Novak Djokovic SRB vs [LL] Luca Nardi ITA (non prima ore: 02:00 italiane di martedì 12 marzo)

5. [16] Elina Svitolina UKR vs [23] Emma Navarro USA (non prima ore: 04:00 italiane di martedì 12 marzo)

