Lotta, Simone Piroddu eliminato al primo turno dello Yasar Dogu

Si è chiuso al primo turno il cammino di Simone Piroddu nel torneo internazionale Yasar Dogu & Vehbi Emre, andato in scena ad Antalya, in Turchia: nei -57 kg dello stile libero l’azzurro è stato battuto all’esordio e poi non è stato ripescato.

Giovedì scorso era andata meglio a Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg della lotta greco-romana, nei quali era arrivato ai quarti di finale, vedendo poi a sua volta svanire le speranze di ripescaggio. L’Italia chiude con questi risultati l’esperienza nella rassegna turca.

Sia per Simone Piroddu che per Nikoloz Kakhelashvili il prossimo appuntamento sarà il torneo europeo di qualificazione olimpica di Baku (Azerbaigian), previsto dal 5 al 7 aprile, al quale prenderanno parte nel complesso sedici azzurri.