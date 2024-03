Lotta, gli italiani iscritti al Preolimpico Europeo: 16 azzurri in gara a Baku, nessuno sarà inserito tra le teste di serie

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile si disputerà il torneo europeo di qualificazione olimpica di lotta: a Baku (Azerbaigian), saranno in palio 36 carte nelle 18 categorie di peso previste a Parigi 2024 e dunque occorrerà arrivare in finale per conquistare il pass non nominale per i Giochi.

L’Italia sarà rappresentata da 16 atleti, ma nessuno di questi sarà inserito tra le teste di serie, il che espone tutti gli azzurri a cammini molto complicati verso l’ultimo atto, che regalerà il pass olimpico: occorrerà un’impresa per i lottatori azzurri per volare in Francia.

Saranno in gara nello stile libero Simone Vincenzo Piroddu, Frank Chamizo Marquez, Aron Caneva, Benjamin Konrad Honis ed Abraham de Jesus Conyedo Ruano, nella greco-romana Jacopo Sandron, Andrea Setti, Riccardo Vito Abbrescia, Mirco Minguzzi e Nikoloz Kakhelashvili, nella femminile Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella, Aurora Russo, Elena Esposito, Dalma Caneva, Enrica Rinaldi.

ITALIANI ISCRITTI AL TORNEO EUROPEO DI QUALIFICAZIONE

STILE LIBERO

-57 kg: Simone Vincenzo Piroddu

-65 kg: nessun italiano iscritto

-74 kg: Frank Chamizo Marquez

-86 kg: Aron Caneva

-97 kg: Benjamin Konrad Honis

-125 kg: Abraham de Jesus Conyedo Ruano

GRECO-ROMANA

-60 kg: Jacopo Sandron

-67 kg: Andrea Setti

-77 kg: Riccardo Vito Abbrescia

-87 kg: Mirco Minguzzi

-97 kg: Nikoloz Kakhelashvili

-130 kg: nessun italiano iscritto

FEMMINILE

-50 kg: Emanuela Liuzzi

-53 kg: Fabiana Rinella

-57 kg: Aurora Russo

-62 kg: Elena Esposito

-68 kg: Dalma Caneva

-76 kg: Enrica Rinaldi