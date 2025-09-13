Lotta
Lotta, Simone Piroddu subito eliminato nei 61 kg ai Mondiali. Domani le prime finali
Va in archivio senza acuti sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie delle prime quattro categorie di peso dello stile libero maschile, mentre domani verranno assegnate le prime medaglie della rassegna iridata.
Eliminazione immediata nei 61 kg per l’unico azzurro impegnato nel day-1 Simone Piroddu, che ha perso al debutto contro l’armeno Manvel Khndzrtsyan per 6-1 vedendo poi svanire anche l’ipotesi ripescaggio in ottica bronzo dopo la sconfitta agli ottavi dello stesso Khndzrtsyan. Italia che schiererà altri due lottatori domenica 14 settembre: Benjamin Honis nei 92 e Luca Finizio nei 74 kg.
Nel frattempo si sono delineate le prime quattro finali per l’oro: nei 61 kg il russo Zavur Uguev contro l’iraniano Ahmad Masoud Mohammadnezhadjavan, nei 70 kg il giapponese Yoshinosuke Aoyagi contro il mongolo Tulga Tumur Ochir, negli 86 kg lo statunitense Zahid Valencia contro il nipponico Hayato Ishiguro e nei 125 kg l’azerbaigiano Giorgi Meshvildishvili contro l’iraniano Amir Hossein Abbas Zare.