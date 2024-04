Preolimpico lotta Baku 2024 oggi: orari 7 aprile, dove vederlo in tv, streaming, italiani in gara

Dopo due giornate di gare prive di carte olimpiche per l’Italia, si chiude il torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta, in corso a Baku, in Azerbaigian: saranno oggi in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie dello stile libero. Qualificazioni dalle 08.30 italiane e semifinali per il pass olimpico dalle 16.00 italiane.

L’Italia sarà rappresentata in cinque delle sei categorie di peso dello stile libero: saranno in gara Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Benjamin Honis (97 kg) ed Abraham Conyedo (125 kg). Non ci saranno azzurri in gara nei 65 kg.

Di seguito il programma odierno del torneo europeo di qualificazione olimpica con l’indicazione degli orari italiani delle gare. La manifestazione non avrà copertura televisiva in diretta, ma sarà trasmessa in diretta streaming in abbonamento su UWW+.

CALENDARIO PREOLIMPICO EUROPEO LOTTA BAKU 2024

Domenica 7 aprile

08.30-12.00 Qualificazioni stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

16.00-18.30 Semifinali pass olimpico stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

ITALIANI IN GARA OGGI

Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Benjamin Honis (97 kg) ed Abraham Conyedo (125 kg).

PROGRAMMA PREOLIMPICO EUROPEO LOTTA BAKU 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.