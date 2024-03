LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve arginare la striscia di sconfitte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Panathianikos Atene, sfida valevole per la trentaduesima giornata dell’Eurolega di basket 2024! Le V-nere vogliono dare una scossa al finale di stagione continentale, complice la striscia negativa di risultati che li vede reduci da quattro ko consecutive.

L’ultimo successo dei bianconeri risale addirittura al 29 febbraio contro il Valencia (89-74), con i bolognesi scivolati all’ottavo posto in graduatoria con 17-14 di record dopo le recenti uscite poco positive sul fronte continentale. Serve una vittoria per rimanere in scia alle altre squadre, con Marco Belinelli e Tornike Shengelia pronti a dare battaglia insieme ad ‘Iffe’ Lundberg ed Isaia Cordinier che possono accendere la partita in qualsiasi momento.

Il Panathinaikos Atene vuole confermare la vittoria del match di andata per mantenere la seconda posizione in classifica con 20-11 di score – lo stesso di AS Monaco e Barcellona – dietro solo alla capolista Real Madrid (25-6) già qualificata aritmeticamente ai playoff. I pericoli maggiori provengono dalla guardia americana Kendrick Nunn e dal centro francese Mathias Lessort, con Kostantinos Mitoglou – ex Olimpia Milano – che darà man forte ispirato in cabina di regia da Kostas Sloukas arrivato in estate dai cugini ed acerrimi rivali dell’Olympiacos Pireo.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena – per l’ennesima volta in stagione completamente sold out – alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!