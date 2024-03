Virtus Bologna-Panathinaikos oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: programma, canale, streaming

Nuovo impegno per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi venerdì 29 marzo alle 20:30 i bianconeri ospitano alla Segafredo Arena il Panathinaikos Atene nella trentaduesima giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere puntano a vincere di fronte al pubblico di casa per scacciare la crisi ed interrompere la striscia di quattro ko consecutivi, con l’ultimo successo che risale esattamente ad un mese fa contro il Valencia (89-74). Coach Luca Banchi proverà a scuotere i suoi ragazzi, con Marco Belinelli e Tornike Shengelia pronti a trascinare i compagni. 17-14 è il record degli emiliani fino a qui, attesi dal derby tricolore contro l’Olimpia Milano nel prossimo turno continentale.

Il Panathinaikos Atene di coach Ergin Ataman – ex Efes Istanbul e Fortitudo Bologna – vuole conservare il secondo posto in graduatoria con 20-11 di score, lo stesso di AS Monaco e Barcellona dietro solo alla capolista Real Madrid. Kostas Sloukas detterà i ritmi di gioco, con Kendrick Nunn e Mathias Lessort che si presentano come i cecchini migliori dei biancoverdi insieme all’ex Olimpia Milano Kostantinos Mitoglou.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena – completamente sold out – alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta Live testuale con aggiornamenti costanti di questo grande match di Eurolega!

