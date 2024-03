Basket, la Virtus Bologna attende il Panathinaikos Atene in Eurolega. Le V-nere devono vincere per scacciare la crisi

La Virtus Bologna ritorna in campo domani sera in Eurolega, per sfidare in una Segafredo Arena completamente sold out il Panathinaikos Atene – palla a due alle ore 20:30 – per la trentaduesima giornata di una regular season 2023-2024 oramai agli sgoccioli con due soli turni rimasti da disputare.

I bianconeri devono vincere sia per la classifica ma soprattutto per il morale e per interrompere la striscia negativa di quattro consecutive, con l’ultimo successo che risale addirittura al 29 febbraio contro il Valencia (87-74) seguito dal ko interno contro Real Madrid (74-89) e quelli esterni contro Olympiacos Pireo (74-69), Zalgiris Kaunas (96-81) e Stella Rossa Belgrado (94-79) che hanno fatto scivolare i bolognesi all’ottavo posto con 17-14 di record che però gli garantisce comunque l’accesso almeno al play-in. Coach Luca Banchi dovrà fare ancora i conti con l’assenza di una pedina importante come Daniel Hackett, ma punterà ancora una volta sui punti pesanti di un fuoriclasse del calibro di Tornike Shengelia (autore di ben 25 punti nella sconfitta di Belgrado) e di Marco Belinelli che a 38 anni appena compiuti non ne vuole sapere di calare il rendimento – 14.2 punti di media per la guardia ex San Antonio Spurs. Dal perimetro ‘Iffe’ Lundberg ed Isaia Cordinier proveranno ad accendere la partita in qualsiasi momento, con la Virtus che in Campionato ha agganciato la Germani Brescia in vetta alla classifica dopo la vittoria proprio contro la Leonessa (73-87) mentre la settimana prossima gli emiliani si scontreranno con l’Olimpia Milano nel derby tricolore in Eurolega.

Il Panathinaikos Atene si presenta alla sfida odierna forte del secondo posto in graduatoria con 20-11 di score al pari di AS Monaco e Barcellona dietro solo alla capolista Real Madrid (25-6) unica squadra finora già qualificata matematicamente ai playoff. La dirigenza ateniese ha deciso in questa stagione di affidare la panchina ad un allenatore esperto come Ergin Ataman, arrivato nella Capitale greca dopo aver condotto l’Efes Istanbul sul tetto d’Europa per due volte consecutive. L’attacco biancoverde è guidato dalla guardia statunitense Kendrick Nunn (14.8 punti di media) con un trascorso in NBA tra Los Angeles Lakers e Washington Wizards e dal centro Matthias Lessort (13.9 punti e 6.1 rimbalzi a partita per il pivot francese), entrambi ben coadiuvati da una vecchia conoscenza del basket italiano come Kostantinos Mitoglou (ex Olimpia Milano, poi rientrato in patria dopo aver scontato la squalifica per doping). Le chiavi del gioco sono affidate all’esperto Kostas Sloukas (11.7 punti 5.8 assist di media), playmaker che nell’estate del 2023 ha lasciato l’Olympiacos Pireo vice-campione in carica firmando per i cugini ed acerrimi rivali della città ateniese.