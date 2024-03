Sci di fondo: l’Italia qualifica tutte le sue coppie in finale nella team sprint di Lahti

Si sono concluse da poco le qualificazioni della team sprint di Lahti, che apre il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Sugli scudi le scandinave, in diversi livelli di dominio mostrati in territorio finlandese: andiamo a scoprire il dettaglio della situazione.

Tra le donne, le prime a partire sono le due coppie svedesi (Jonna Sundling-Linn Svahn per Svezia I e Frida Karlsson-Maja Dahlqvist per Svezia II). Da sole Sundling e Svahn staccano la concorrenza in 3’10″1 e 3’10″9 rispettivamente, per un totale di 6’21” che le pone davanti per ben 7″95. Terzo posto per Germania I con Katharina Hennig e Laura Gimmler a 10″51.

A seguire, chiudono la top 5 le due coppie finlandesi (Parmakoski-Matintalo e Kylloenen-Joensuu) rispettivamente a 13″07 e 13″96. Seguono Norvegia II e I (Fosnaes-Myhrvold e Lotta Udnes Weng-Skistad) a 17″55 e 21″47, poi Repubblica Ceca I a 22″32, Francia a 24″14 e Svizzera a 24″44. Qualificazione anche per l’Italia, 13a a 27″70 con Nadine Laurent e Nicole Monsorno.

Si prosegue poi con gli uomini, dove, neanche a dirlo, Norvegia I non fa sconti con Paal Golberg e Johannes Hoesflot Klaebo (che peraltro stampa un siderale 2’46″19). Staccata Francia I di Richard Jouve e Jules Chappaz, a 4″06, poi c’è Svezia I (Johan Haeggstroem-Calle Halfvarsson) a 5″70.

In top 5 anche Svizzera I (Riebli-Grond) a 9″11 e Norvegia II (Taugboel-Northug) a 9″40. Italia I, con Elia Barp e Federico Pellegrino (9° miglior tempo in 2’52″83), passa da sesta a 9″59. Seguono Finlandia I a 10’35”, Austria a 10″38, Francia II a 10″57 e Svezia II a 12″06. Italia II, con Alessandro Chiocchetti e Michael Hellweger, è all’11° posto a 13″04.