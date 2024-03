A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Saalbach, programma 22 marzo, streaming

Oggi, venerdì 22 marzo, si disputano gli ultimi superG della stagione di Coppa del Mondo 2023-2024 do sci alpino. Si parte alle 10.00 con la gara femminile, che ipoteticamente vede ancora Federica Brignone in corsa per la coppetta, ma servirebbe una debacle clamorosa di Lara Gut-Behrami. Alle 11.30 sarà il turno dei maschi, con Marco Odermatt che punta a conquistare la seconda di tre sfere di specialità.

LA DIRETTA LIVE DEL SUEPRG FEMMINILE DI SAALBACH DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.30

Unica occasione per Brignone per portare a casa una Coppa di specialità, paradossalmente nella sua stagione con più punti di tutta la carriera. Il duello è sempre contro l’elvetica Lara Gut-Behrami, che si è già portata a casa la generale e la classifica di gigante. Sono 74 i punti che separano le due in classifica, ma in mezzo a loro c’è anche l’austriaca Cornelia Huetter, cha ha cinque lunghezze di margine sull’italiana. Per i colori azzurri saranno protagoniste anche Marta Bassino, Laura Pirovano e Roberta Melesi. Una pista tecnica e una gara importante anche in vista di quel che saranno i Mondiali dell’anno prossimo.

Ieri si è preferito annullare le due prove per risparmiare il pendio, vista la pioggia caduta e le alte temperature a Saalbach. I superG non sembrano essere a rischio, ma in una stagione funestata dal meteo come questa, mai cantar vittoria troppo presto. Un’ora e mezza dopo della gara femminile dovrebbe partire quella maschile, con Marco Odermatt che parte con 81 punti da difendere sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Battaglia aperta anche qui per la classifica di specialità, con l’elvetico che bisognerà vedere come si è ripreso dal primo errore in gigante della stagione. Per i colori azzurri attenzione ad un pimpante Mattia Casse, ottimo in prova e a suo agio in queste condizioni. Si gioca il podio della graduatoria di specialità Guglielmo Bosca, mentre mai non considerare Dominik Paris. Saranno però quattro gli italiani in tutto al via, con Max Perathoner ultimo atleta al cancelletto in qualità di campione del mondo junior.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei superG di Saalbach (Austria), valide per l’ultimo fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiDue ed Eurosport 1 HD; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO OGGI

Venerdì 22 marzo

Ore 10.00 SuperG femminile – Diretta TV su RaiDue e Eurosport 1

Ore 11.30 SuperG maschile – Diretta TV su RaiDue e Eurosport 1

COPPA DEL MONDO SAALBACH 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue, in chiaro e gratis; Eurosport 1, per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

STARTLIST SUPERG FEMMINILE

1 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

3 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

4 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

5 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

16 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

17 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

STARTLIST SUPERG MASCHILE