MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Portogallo 2024: Marc Marquez svetta, Bagnaia non rischia

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Portogallo 2024, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo si è distinto in sella alla Ducati del Team Gresini e ha stampato il rilevante tempo di 1:40.484, precedendo di 165 millesimi l’Aprilia di Maverick Vinales. A seguire le KTM di Brad Binder (a 0.205) e Jack Miller (0.356), che si sono lasciate alle spalle le Ducati Pramac del redivivo Franco Morbidelli (quinto a 0.377) e di Jorge Martin (0.422).

Francesco Bagnaia non rischia e si ferma in tredicesima piazza con la Ducati ufficiale, attardato di 0.805 dal leader. Il Campione del Mondo ha chiuso alle spalle di Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi 18mo, Enea Bastianini 19mo, Luca Marini 21mo. Di seguito la classifica generale e i tempi delle prove libere 1 del GP del Portogallo 2024, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao.

RISULTATI FP1 GP PORTOGALLO MOTOGP 2024

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.484 18 18 342.8

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.649 17 17 0.165 0.165 337.5

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.689 20 22 0.205 0.040 342.8

4 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.840 17 17 0.356 0.151 340.6

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’40.861 21 21 0.377 0.021 338.5

6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’40.906 18 19 0.422 0.045 339.6

7 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.934 15 19 0.450 0.028 337.5

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’41.107 14 18 0.623 0.173 340.6

9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’41.119 11 16 0.635 0.012 334.3

10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.190 15 15 0.706 0.071 338.5

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.242 20 20 0.758 0.052 340.6

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’41.277 16 16 0.793 0.035 337.5

13 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.289 18 19 0.805 0.012 341.7

14 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’41.531 20 20 1.047 0.242 339.6

15 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’41.606 16 19 1.122 0.075 339.6

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’41.672 16 17 1.188 0.066 337.5

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’41.687 18 18 1.203 0.015 338.5

18 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’41.715 13 17 1.231 0.028 340.6

19 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.728 14 18 1.244 0.013 339.6

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’41.784 12 16 1.300 0.056 338.5

21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’41.977 15 17 1.493 0.193 337.5

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’42.082 12 17 1.598 0.105 335.4