Curling, cosa deve fare l’Italia per la semifinale diretta ai Mondiali femminili: serve un favore dalla Svezia

L’Italia ha perso lo scontro diretto contro la Svizzera ai Mondiali 2024 di curling femminile. Le azzurre avrebbero dovuto battere la corazzata elvetica per assicurarsi il secondo posto in classifica generale e la qualificazione automatica alle semifinali. Dopo la sconfitta per 6-3 contro Silvana Tirinzoni e compagne, la nostra Nazionale è scivolata al terzo posto in graduatoria con all’attivo 9 vittorie e 2 sconfitte. Si tratta dello stesso riscontro delle rossocrociate, che hanno però vinto il testa a testa e sono davanti. Il Canada è imbattuto con dieci affermazioni all’attivo e si è già garantito il primato.

L’Italia ha un’ultima possibilità per qualificarsi automaticamente alle semifinali. La combinazione è molto semplice: la Svizzera deve perdere contro la Svezia nell’incontro che andrà in scena alle ore 18.00, poi Stefania Constantini e compagne dovranno regolare l’abbordabile Giappone nel match previsto alle ore 23.00. Nel caso in cui non si verificassero questi due risultati, allora il quartetto tricolore dovrà passare dal qualification game.

Si tratta di un turno a eliminazione diretta riservato alle compagini piazzate tra il terzo e il sesto posto nel round robin. La terza affronta la sesta, la quarta incrocia la quinta: chi vince si qualifica alle semifinali, raggiungendo così le prime due classificate e proseguendo la lotta per le medaglie sul ghiaccio di Sydney (Canada).

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DEI MONDIALI DI CURLING SE…

La Svizzera perde contro la Svezia (ore 18.00) e l’Italia vince contro il Giappone (ore 23.00).

IN CASO CONTRARIO…

L’Italia giocherà il qualification game, a cui partecipano le compagini classificate tra il terzo e il sesto posto nel round robin. La terza affronta la sesta, la quarta incrocia la quinta: chi vince si qualifica alle semifinali.