Pallanuoto, Roma-Catania 14-6 nel posticipo del Round Retrocessione della Serie A1

Il posticipo della seconda giornata del Round Retrocessione della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile va alla Nuoto Roma, che liquida il Catania per 14-6. Match mai in discussione, con i padroni di casa, già avanti 7-3 a metà gara, che dilagano nel finale. Top scorer Faraglia con 4 reti.

I capitolini si portano al secondo posto della classifica scavalcando il Posillipo, che però ha già ha osservato il turno di riposo, mentre resta in piena zona play-out la compagine etnea, che scivola a -5 dal piazzamento della formazione romana, che rappresenta la salvezza diretta.

TABELLINO

ASTRA NUOTO ROMA-NUOTO CATANIA 14-6

ASTRA NUOTO ROMA: R. Valle, D. Camposecco, D. Martinelli, M. Voncina, P. Faraglia 4, A. Tartaro 1, C. Mirarchi 1, L. Provenziani, S. Boezi 2, F. Lucci 2, M. Spione 2, L. Cotugno 1, M. Musco, M. Maffei 1. All. Mirarchi.

NUOTO CATANIA: F. Ghiara, M. Ferlito, S. Slobodien, R. Torrisi 1, A. Gullotta 1, M. Marangolo, G. Torrisi, V. Nicolosi 1, J. Muscat Melito, E. Russo 1, L. Murisic 1, S. Catania 1, M. Rossi, F. Gulisano. All. Dato.

Arbitri: Piano e Pinato.

Note – Parziali: 4-1, 3-2, 2-2, 5-1. Usciti per limite di falli Camposecco (R) nel terzo tempo e Ferlito (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Astra Nuoto Roma 5/12 e Nuoto Catania 4/12. Spettatori: 300 circa.

RISULTATI E CLASSIFICHE SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO

ROUND SCUDETTO

2^ Giornata – sabato 2 marzo 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – PALLANUOTO TRIESTE 13-8

16:30 R.N. SAVONA – DE AKKER TEAM 12-9

18:00 AN BRESCIA – PRO RECCO N e PN 6-13

Riposa: TELIMAR

Classifica

1 PRO RECCO N E PN 45

2 R.N. SAVONA 40

3 AN BRESCIA 31

4 C.C. ORTIGIA 1928 30

5 TELIMAR* 28

6 PALLANUOTO TRIESTE* 21

7 DE AKKER TEAM 17

* = una partita in meno (ha già osservato il turno di riposo)

ROUND RETROCESSIONE

2^ Giornata – sabato 2 marzo 2024

15:30 SPAZIO R.N. CAMOGLI – CHECK-UP R.N. SALERNO 8-13

16:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – IREN GENOVA QUINTO 6-10

2^ Giornata – sabato 9 marzo 2024

15:30 ASTRA NUOTO ROMA – NUOTO CATANIA 14-6

Riposa: C.N. POSILLIPO

Classifica

1 IREN GENOVA QUINTO 20

2 ASTRA NUOTO ROMA 18

3 C.N. POSILLIPO* 17

4 NUOTO CATANIA 13

5 CHECK-UP R.N. SALERNO* 10

6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8

7 SPAZIO R.N. CAMOGLI 1

* = una partita in meno (ha già osservato il turno di riposo)