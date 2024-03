Pagelle Italia-Scozia 31-29 rugby, i voti degli azzurri: Brex da urlo, con Menoncello, Garbisi e Vintcent si scrive la storia

Si è conclusa da poco la sfida di Roma tra l’Italia e la Scozia, match valevole per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024. E al termine di una clamorosa battaglia, dopo un’attesa di 11 anni, è tornata alla vittoria la squadra azzurra, guidata da un Ignacio Brex man of the match, ma tanti giocatori che sono stati decisivi.

Ange Capuozzo 7: non ferma Steyn sulla seconda meta, va vicino alla marcatura allo scadere del primo tempo e palla in mano è pericoloso.

Louis Lynagh 7: attesissimo all’esordio, fiammata allo scadere del primo tempo, ma poi arriva l’acuto con la meta che porta l’Italia sul -1.

Juan Ignacio Brex 8,5: intuisce l’idea di Page-Relo e segna la prima meta, poi come sempre è presente in difesa. Salva una meta già fatta nel finale del primo tempo, come sempre tra i migliori in campo.

Tommaso Menoncello 8: pronti, via e forza il tenuto che manda Garbisi in piazzola. Poi come sempre sfonda la difesa avversaria.

Monty Ioane 6: si vede poco nel primo tempo, ma quando ha la palla è sempre concreto.

Paolo Garbisi 7,5: bene al piede dalla piazzola, detta i tempi, anche se il possesso è troppo spesso scozzese. Ottimo il calcetto per la meta di Lynagh.

Martin Page-Relo 6: parte alla grande, confermando un ottimo gioco al piede e assist per Brex. Grave, però, l’intercetto subito che porta alla meta di Schoeman, ed è a volte lento ad arrivare sui punti d’incontro. Stephen Varney 7: entra nella ripresa e segna subito la meta del sorpasso.

Ross Vintcent 7,5: placca tutti e tutto e con il resto del pack gioca bene nelle poche mischie avute. Sua la fiammata che dà la meta del vantaggio di Varney.

Michele Lamaro 6,5: sempre molto presente in difesa e porta avanti qualche buon pallone. Leader indiscusso, guida la squadra nel finale durissimo.

Sebastian Negri 6,5: molti palloni passano dalle sue mani e difende sempre bene. È ormai una certezza in azzurro.

Federico Ruzza 7: molto bene in touche, ha pochi palloni da giocare. Leader delle rimesse, rischia il giallo nel finale.

Niccolò Cannone 6: lavoro oscuro per lui oggi, non fa la differenza sui punti d’incontro.

Simone Ferrari 6: bene in mischia, come molti compagni soffre nei breakdown.

Giacomo Nicotera 6,5: bene in difesa e sulle touche, tra i migliori in campo.

Danilo Fischetti 6: bene in mischia, anche lui lento sui punti d’incontro.