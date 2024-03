Italia-Svizzera orario e tv, quando la semifinale dei Mondiali di curling femminile? Programma, canale, streaming

L’Italia affronterà la Svizzera oggi, sabato 23 marzo, alle ore 21.00 italiane, sulla pista Sheet D, nella semifinale dei Mondiali 2024 di curling femminile, in corso a Sydney, in Nuova Scozia (Canada): in palio un posto in finale contro la vincente di Canada-Corea del Sud.

E’ prevista la diretta tv di una delle due semifinali su Eurosport 1 HD dalle ore 21.35, con diretta streaming dalle ore 21.00 su eurosport.it e discovery+. Non si sa ancora con certezza quali delle due semifinali verrà trasmessa, ma è possibile che si tratti proprio di Italia-Svizzera.

In ogni caso per il match tra Italia e Svizzera, così come per l’altra semifinale, ci sarà sicuramente la diretta streaming, fruibile su The Curling Channel. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro di semifinale dei Mondiali 2024 di curling femminile.

CALENDARIO MONDIALI CURLING FEMMINILE OGGI

Sabato 23 marzo – Semifinali

Ore 21.00 italiane

Sheet B: Canada-Corea del Sud

Sheet D: Italia-Svizzera



PROGRAMMA MONDIALI CURLING FEMMINILE OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: una delle semifinali su Eurosport 1 HD dalle 21.34.

Diretta streaming: entrambe le semifinali su The Curling Channel, una semifinale su eurosport.it e discovery+ dalle 21.00.

Diretta Live testuale: OA Sport