LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: le azzurre si giocano una storica semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svizzera, semifinale del Mondiale di curling femminile 2024 in scena a Syndey, Canada. Il team azzurro formato da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, è già nella storia del curling italiano, avendo raggiunto il penultimo atto di una rassegna iridata. Le azzurre però non vogliono smettere di sognare e proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo contro la Svizzera.

Questa sera potrebbe chiudersi un cerchio iniziato lo scorso autunno agli Europei di Aberdeen. In Scozia l’Italia aveva sognato uno storico successo, ma l’urlo di gioia venne soffocato in gola per pochi millimetri nell’ultimo end. Le strade delle azzurre e delle elvetiche si sono nuovamente intrecciate in questo Mondiale, prima nel Round Robin ed ora in semifinale. Nella prima fase le due nazionali si sono affrontate in un vero e proprio spareggio per la qualificazione diretta alla semifinale, terminato con il successo per 6-2 della Svizzera di Silvana Tirinzoni.

Questa sconfitta ha costretto l’Italia a partecipare al Qualification Game, un vero e proprio quarto di finale contro la Danimarca. Le azzurre hanno avuto la meglio delle danesi con il punteggio di 7-4, confermando quanto di buono fatto vedere nel Round Robin, chiuso al terzo posto con lo score di 10-2. La Svizzera ha invece concluso la prima fase con il punteggio di 11-1. Entrambe le nazionali sono state sconfitte dalle padrone di casa del Canada.

La semifinale tra Italia e Svizzera inizierà alle 17.00 locali, le 21.00 italiane. L’evento sarà visibile in streaming su The Curling Channel, mentre non è chiaro se ci sarà copertura televisiva da parte di Eurosport. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, semifinale Mondiale di curling femminile, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!