LIVE F1, GP Australia 2024 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Ferrari all’assalto della Red Bull!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, assisteremo da un day-2 particolarmente intenso in cui i piloti andranno in cerca del minimo dettaglio per massimizzare la loro prestazione in vista del time-attack.

La Ferrari andrà all’attacco della Red Bull o quantomeno ci proverà. Nel primo giorno di prove libere le Rosse si sono ben comportate, con il monegasco Charles Leclerc particolarmente in palla e autore del miglior crono della FP2. Bene anche Carlos Sainz che, nonostante lo stop imposto da un attacco di appendicite due settimane fa a Jeddah (Arabia), ha fatto vedere di esserci.

Tuttavia, il pacchetto da battere sarà quello formato da Max Verstappen e la RB20. L’olandese ha vissuto un primo giorno un po’ travagliato in Australia, danneggiando il fondo della monoposto nella prima sessione di prove libere e quindi potendo girare un po’ meno degli altri. Non ha trovato subito la quadra Max, ma si è certi che sarà della partita per la pole-position.

