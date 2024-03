F1, Perez penalizzato! Cosa è successo in Australia: cambia la griglia di partenza, sorride la Ferrari

Cambia la griglia di partenza del GP d’Australia di domani. Il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 vedrà un cambiamento al via. Il messicano Sergio Perez è stato penalizzato per “impeding” nei confronti del tedesco Nico Hulkenberg. Nel corso delle qualifiche che sono valse la pole-position all’olandese Max Verstappen (Red Bull), l’altro pilota della scuderia di Milton Keynes è finito sotto la lente di ingrandimento degli Stewards.

Come riportato dal documento ufficiale della FIA, infatti, Perez ha ostacolato Hulkenberg in curva-13 nella Q1, quando il tedesco della Haas era impegnato nel suo giro veloce, danneggiandolo nella prestazione. Dopo aver ascoltato i diretti interessati al termine delle qualifiche e analizzati anche i messaggi via radio, i Commissari sono arrivati alla conclusione di sanzionare con tre posizioni in griglia Checo.

DOCUMENTO FIA

Questo significa che Perez, dalla terza posizione, scalerà in sesta piazza, consentendo a Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri (McLaren) di guadagnare una posizione. Uno schieramento in cui Verstappen sarà in pole, come detto, a precedere la Rossa dello spagnolo Carlos Sainz e quindi Norris. Una chance anche per Leclerc, autore di un time-attack piuttosto deludente.

Il via sarà alle 05.00 italiane e si prospetta un GP interessante anche per l’arretramento del pilota messicano della Red Bull, che non potrà coprire le spalle al suo compagno di squadra.