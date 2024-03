LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: caccia alla finale e al n.1 contro i giustizieri di Sinner/Sonego

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale del torneo di doppio di Indian Wells di Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti a Horacio Zeballos e Marcel Granollers.

Giustizieri di Sinner/Sonego, la coppia ispano-argentina ha assolutamente bisogno di carburare dopo un inizio di stagione non all’altezza del loro valore. Al momento, con i 360 punti della semifinale in California, si sono attestati in nona posizione nella classifica che decreterà le 8 coppie che si sfideranno a Torino.

Parlando di race, Bolelli/Vavassori hanno un appuntamento con la qualificazione alle Finals oggi. Vincendo, balzerebbero AL COMANDO della graduatoria dell’anno 2024, superando in tromba Bopanna/Ebden, campioni degli Australian Open. Inutile dire quando sarebbe importante mettere ancora più fieno in cascina, e archiviare presto la qualificazione al “Master”, così da preparare al meglio i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Vavassori, inoltre, avrebbe anche “a tempo perso” l’obiettivo di approdare nei primi 100 di singolare. In questo torneo si è fermato a un set dal tabellone principale contro Ethan Quinn.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale di doppio tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos. Si giocherà come secondo match (NB 21:30) dalle 20:00.