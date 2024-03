Quanti soldi ha guadagnato Lisa Vittozzi vincendo la Coppa del Mondo? Montepremi e cifre

Lisa Vittozzi ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon. La fuoriclasse sappadina ha compiuto un’autentica magia, riuscendo a rimontare la norvegese Ingrid Tandrevold grazie alle due mirabolanti vittorie tra sprint e inseguimendo di Canmore. L’azzurra ha poi completato l’impresa nella mass start odierna e ha potuto fare festa meritatemente, in coda a un’annata agonistica in cui ha vinto anche tre medaglie individuali ai Mondiali (oro nell’individuale, argento nell’inseguimento, argento nella mass start).

La 29enne ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo overall, riportandola in Italia dopo la doppietta firmata da Dorothea Wierer tra il 2019 e il 2020. La nostra portacolori ha affiancato al trofeo più prestigioso anche le coppette di specialità di inseguimento e individuale. Apoteosi totale dal punto di vista agonistico e sportivo per la nostra portacolori, ma questo sigillo ha anche un importante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Lisa Vittozzi vincendo la Coppa del Mondo generale?

Lisa Vittozzi ha chiuso la stagione con all’attivo l’interessante somma di 267.250 euro, escludendo le staffette. Il totale di Coppa del Mondo ammonta a 204.250 euro, a cui si aggiungono 63.000 accumulati ai Mondiali. Le voci di maggiore impatto sono quelle relative alle vittorie di tappa nel massimo circuito internazionale itinerante (15.000 euro per ciascuno dei quattro sigilli, per un totale di 60.000 euro), alla Coppa del Mondo generale (40.000 euro), all’oro iridato nell’individuale (25.000 euro), alle due coppette di specialità (12.000 euro a testa).

MONTEPREMI LISA VITTOZZI

MONTEPREMI PER LA COPPA DEL MONDO

PREMI PER LE COPPE

Coppa del Mondo generale: 40.000 euro

Coppa del Mondo individuale: 12.000 euro

Coppa del Mondo inseguimento: 12.000 euro

PREMI PER LE SINGOLE GARE

Primi posti: 4×15.000 = 60.000 euro

Secondi posti: 1×12.000 = 12.000 euro

Terzi posti: 2×9.000 = 18.000 euro

Quarti posti: 4×7.000 = 28.000 euro

Quinti posti: 2×6.000 = 12.000 euro

Sesti posti: 1×5.000 = 5.000 euro

Settimi posti: 1×4.500 = 4.500 euro

Ottavi posti: 1×4.000 = 4.000 euro

Noni posti: 2×3.500 = 3.500 euro

Quattordicesimi posti: 1×2.250 = 2.250 euro

Sedicesimi posti: 1×1.800 = 1.800 euro

Ventunesimi posti: 1×900 = 900 euro

TOTALE PER I PREMI DI COPPA DEL MONDO: 205.150 euro.

MONTEPREMI PER I MONDIALI

Oro nell’individuale: 25.000 euro.

Argento nell’inseguimento: 19.000 euro.

Argento nella mass start: 19.000 euro.

TOTALE PER I PREMI DEI MONDIALI: 63.000 euro.

* Per Coppa del Mondo e Mondiali si tengono in considerazione esclusivamente i premi in denaro ottenuti per risultati in gare individuali, escludendo dunque le staffette.

MONTEPREMI TOTALE (Coppa del Mondo + Mondiali): 268.150 euro.