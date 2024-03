LIVE Attraverso le Fiandre 2024 in DIRETTA: Van Aert favorito, c’è Milan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 78a edizione della Dwars door Vlaanderen, la Attraverso le Fiandre che precede l’atteso appuntamento con il Giro delle Fiandre di domenica prossima.

Sarà un vero e proprio antipasto di quello che aspetterà domenica i corridori alla Ronde. 188,6 chilometri in programma da Roeselare a Waregem, con dodici muri da percorrere ed ulteriori otto tratti di pavé. Tutti nella parte centrale della corsa i muri più impegnativi: in serie il Knokteberg (1,1 km al 7,4%), il Kortekeer (900 metri al 6,6%), il Berg Ten Houte (1.1 km al 5.5%), il Kanerieberg (1,1 km al 8,5%) e il Knokteberg-Trieu (1.1 km al 7.4%), il Ladeuze (1.2 km al 5.3%), il Nokereberg (4o0 metri al 3,9%) e il Nokere (800 metri al 4%), con questo che terminerà a circa 10 km dalla conclusione.

Il riferimento per tutti, non essendoci Mathieu van der Poel, sarà Wout Van Aert. Il belga sta alzando la sua condizione dopo la vittoria alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne e il terzo posto alla E3 Saxo Classic della scorsa settimana. Occhio anche a Mads Pedersen, che domenica ha battuto proprio van der Poel alla Gand-Wevelgem. In caso dovesse reggere, allo sprint difficilmente sarà battibile Jasper Philipsen, discorso simile per Jonathan Milan.

