Atletica, una monumentale Sveva Gerevini firma il record italiano nel pentathlon e si ferma ad un passo dal podio iridato

Sveva Gerevini sfiora l’impresa della carriera e si ferma ad un soffio da una clamorosa medaglia di bronzo nel pentathlon ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento alla Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). La multiplista azzurra, beffata per una manciata di punti dall’olandese Sofie Dokter, ha migliorato il suo recente record nazionale con un totale di 4559 punti.

La 27enne cremonese, ottava a metà giornata dopo le prime tre prove (8.28 nei 60 ostacoli, 1.76 metri nel salto in alto e 12.58 metri nel peso), ha guadagnato ben quattro posizioni grazie ad un ottimo 6.26 nel salto in lungo (terzo posto parziale) per poi arrivare seconda nell’800 di chiusura perdendo la volata finale proprio contro la sua rivale per il podio.

Dokter, nel momento decisivo, ha trovato la miglior prestazione della carriera nel quadruplo giro di pista al coperto togliendo addirittura 3″ al personale e blindando il bronzo a quota 4571 punti con un crono di 2:11.89, mentre Gerevini non è andata oltre un 2:12.07. Medaglia d’oro alla belga Noor Vidts con 4773 punti, grazie al sorpasso decisivo avvenuto negli 800 metri sulla finlandese Saga Vanninen, argento con 4677 punti.