LIVE Arnaldi-Alcaraz, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: l’azzurro ci prova contro il n.2 del mondo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz, valido per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano il ligure è atteso da una partita molto impegnativa contro il n.2 del mondo. Proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo il nostro portacolori, magari sperando che l’iberico non sia in una delle sue migliori giornate.

Arnaldi è arrivato all’appuntamento grazie alla vittoria in due tie-break contro il francese Luca Van Assche. Una partita complicata, al cospetto di un avversario solido. L’allievo di Alessandro Petrone ha avuto il merito di giocare al meglio i punti importanti e di fare la differenza in quei casi. Sarà necessaria tanta concretezza anche nella sfida contro Carlitos.

Un solo precedente tra i due, ovvero gli ottavi di finale degli US Open 2023. Matteo si dovette arrendere in tre set, ma non sfigurò al cospetto di Alcaraz. Vedremo se l’esito di questo confronto sarà il medesimo, o se il giocatore italiano saprà stupire, ricordando che lo spagnolo difende il titolo dell’anno scorso di questo torneo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz, valido per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida tra il ligure e il funambolo di Murcia sarà la quarta sul campo centrale, non prima delle 03.00 italiane di sabato 9 marzo. Buon divertimento!