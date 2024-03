ATP Indian Wells 2024, Matteo Arnaldi supera Luca Van Assche in due tie-break e si prende la sfida con Alcaraz!

Matteo Arnaldi è nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta in carriera! Battuto Luca Van Assche in due tie-break con lo score di 7-6(6) 7-6(3) in più di due ore di partita e si prende la sfida contro Carlos Alcaraz al secondo turno.

Nel primo set Arnaldi dimostra ancora una volta tutto il suo carattere: va sotto subito 3-1 commettendo due brutti errori, uno con il rovescio e uno con la palla corta e rischia addirittura di subire il secondo break nel quinto gioco, riuscendo a salvarla con un dritto vincente. Il ligure non aveva sfruttato tre palle del contro-break sul 2-1, ma le sfrutta sul 3-2, quando a quindici strappa il servizio al suo avversario giocando un paio di scambi prolungati con coraggio e aggressività.

Dopo qualche game lottato si arriva alla resa dei conti nel tiebreak: il sanremese arriva a due set point sul 6-4 grazie a un meraviglioso passante in cross, ma viene ripreso da una super risposta di rovescio di Van Assche. Ecco che dal 6-6 emerge la personalità di Matteo: uno scambio lunghissimo vinto chiamando in avanti il francese con una palla corta e il successivo doppio fallo da parte del transalpino che è una resa dei conti su un set tiratissimo.

Il secondo set comincia però nel peggiore dei modi per Arnaldi che commette due errori di dritto e uno con il rovescio, finendo così per cedere il servizio. Van Assche che consolida il break annullando una palla break muovendo bene la palla dal centro e mettendo un’ipoteca sul secondo parziale. Ma l’azzurro non si arrende mai, gioca un game di risposta eccezionale sul 4-2 con una smorzata in contropiede e due accelerazioni di dritto per recuperare il break. Arnaldi se la vede ancora brutta sul 4-5 0-30, ma con un ace e tenendo bene gli scambi sulla seconda, riesce ad uscirne indenne.

Anche Van Assche fa fatica nel game del 5-5, commettendo un doppio fallo dopo un errore di rovescio e concedendo due palle break, ma salvandosi altrettanto bene, sfruttando anche un grave errore dell’italiano sulla seconda palla break. Si arriva a un nuovo tie-break: il mini-break per Arnaldi arriva con un errore di rovescio del francese, poi una serie di punti giocati con fame e aggressività, scendendo a rete e prendendosi la partita. Importanti per l’azzurro gli 11 ace e il 79% di punti vinti con la prima: in tutto sono 31 i vincenti contro i 20 del suo avversario.