Nuoto di fondo, Domenico Acerenza trionfa nella 10 km in Coppa Len a Piombino. Assente Paltrinieri

Una buona indicazione. Il lavoro di tutti gli atleti è focalizzato nel farsi trovare pronti in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 e nel nuoto di fondo non vi è eccezione. Per questo, la prima tappa della Coppa Len di acque libere è stata un test per capire lo stato della propria condizione. Nel circuito internazionale che vedrà altri cinque eventi fino a quello conclusivo di Razanac in Croazia, si è dato il via alle danze nella 10 km di Piombino.

Tra gli uomini è arrivato il successo di Domenico Acerenza. Il lucano, sempre più consapevole dei propri mezzi, è riuscito a piegare in arrivo serrato con il crono di 1:46:54.1 i francesi Sascha Velly (+0.5) e Marc-Antoine Olivier (+0.7). Decisamente più distanziati gli altri, con Vincenzo Caso e Andrea Filadelli, il primo classe 2005, che hanno concluso in quarta e quinta posizione rispettivamente a 13.0 e a 17.3. Una top-10 in cui troviamo altri azzurri: Mario Sanzullo settimo a 19.8, Marcello Guidi ottavo a 23.9, Alessio Occhipinti nono a 25.1 e Pasquale Sanzullo decimo a 26.3.

Opportuno notare l’assenza di Gregorio Paltrinieri che gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo a Golfo Aranci della prossima settimana e poi negli Europei. Di conseguenza, è a lavoro per farsi trovare pronto negli appuntamenti che precederanno i Giochi. Tra le donne, è arrivata la vittoria della spagnola Angela Martinez Guillen in 1:56:37.8, che ha preceduto Ginevra Taddeucci (+1.6) e la francese Caroline Jouisse (+2.5). Quarta posizione per la campionessa brasiliano Ana Marcela Cunha a 4.5, mentre Barbara Pozzobon ha terminato al nono posto (+5.9).

Il prossimo appuntamento sarà il 29 giugno a Barcellona, ultimo evento prima delle Olimpiadi, dal momento che i restanti saranno il 31 agosto a Lake Ohrid in Macedonia, il 14 settembre a Belgrado e il 21 settembre la chiusura, come detto, a Razanac.