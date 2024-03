LA CORSA CONTINUA! L’Italia asfalta la Danimarca ed è in semifinale ai Mondiali di curling femminile!

L’Italia ha sconfitto la Danimarca con il punteggio di 7-4 e ha staccato il biglietto per le semifinali dei Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale si è imposta di forza nel qualification game andato in scena sul ghiaccio di Sydney (Canada): la terza forza del round robin, capace di infilare dieci successi nella fase a gironi, ha avuto la meglio sulla sesta classificata e prosegue così la propria meravigliosa rincorsa nella rassegna iridata.

Il quartetto tricolore tornerà in scena questa sera (ore 21.00) per affrontare la Svizzera in uno scontro diretto di altissimo spessore tecnico. Negli ultimi precedenti Stefania Constantini e compagne hanno dimostrato di poter tenere testa alla corazzata elvetica, capace di conquistare la medaglia d’oro negli ultimi quattro Mondiali: sarà importante mettere pressione fin da subito alla formazione guidata da Silvana Tirinzoni, cercando di creare qualche crepa alle certezze delle rossocrociate.

Sarà la rivincita della finale degli ultimi Europei e della sfida del round robin disputata due giorni fa in terra nordamericana, entrambe vinte dalla Svizzera. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente della sfida tra il Canada (dominatore nel round robin con undici successi) e la Corea del Sud (ha liquidato la Svezia per 6-3 nell’altro qualification game). Questo è il miglior risultato della storia per l’Italia ai Mondiali di curling femminile: dal 1979 a oggi l’Italia non era mai entrata tra le migliori quattro realtà del Pianeta, lo scorso anno si fermò ai playoff contro la Svezia. Questa volta si lotterà di sicuro per una medaglia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli iniziano la partita in maniera accorta, come hanno abituato a fare nel corso di questa kermesse. Le azzurre optano per un mano nulla e poi nel secondo end marcano il primo punto della giornata, a cui Madeleine Dupont e compagne replicano prontamente. Altro botta e risposta tra quarta e quinta frazione, questa volta con due punti a testa che portano il punteggio sul 3-3 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio l’Italia fa saltare il banco, sfoderando il suo maggior tasso tecnico e mettendo alle corde le avversarie. Si incomincia con un punto di mano nel sesto parziale (4-3), poi Stefania Constantini confeziona una magia stellare nel settimo end: bocciata stratosferica che obbliga Dupont a una giocata difficile, la danese fallisce e le nostre portacolori rubano la mano marcando addirittura due punti. Si vola sul 6-3 e l’Italia sembra già lanciata verso la vittoria, ma vuole mettere ulteriormente in chiaro le cose e strappa ancora il martello alle nordiche, segnando un punto nell’ottavo end e issandosi sul 7-3.

I discorsi sono nei fatti chiusi, si resta sul ghiaccio ma ormai la Danimarca non può fare più nulla. Il punto nel nono end è giusto per le statistiche (7-4), le vice campionesse d’Europa controllono senza patemi d’animo l’avvio del decimo parziale e si impongono in maniera autoritaria, qualificandosi per la semifinale.

TABELLONE MONDIALI CURLING

QUALIFICATION GAME, sabato 23 marzo ore 15.00

[3] Italia vs [6] Danimarca 7-4

[4] Corea del Sud vs [5] Svezia 6-3

SEMIFINALI, sabato 23 marzo ore 21.00

[1] Canada vs [4] Corea del Sud

[2] Svizzera vs [3] Italia