Italia-Svizzera oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 22 marzo (ore 13.00) l’Italia affronterà la Svizzera ai Mondiali 2024 di curling femminile. Si tratta del penultimo incontro del round robin e potrebbe essere a tutti gli effetti uno spareggio per accedere direttamente alle semifinali della rassegna iridata, senza dover passare dal qualification game. Sul ghiaccio di Sydney (Canada) andrà in scena la rivincita della finale degli ultimi Europei, vinta dalle rossocrociate di misura.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI CURLING DALLE 23.00

Le azzurre hanno tutte le carte in regola per cercare il grande colpaccio contro il quartetto elvetico, che ha vinto gli ultimi quattro Mondiali. Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli sono stati eccellenti nel corso di questa manifestazione e ora vogliono chiudere nel miglior modo possibile la fase a gironi, per poi lanciarsi con ottimismo verso le sfide per le medaglie. Si tratta della prima partita di giornata, alle ore 23.00 si tornerà sul ghiaccio per incrociare il Giappone e chiudere il round robin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per i Mondiali 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Sydney sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA OGGI

Venerdì 22 marzo

Ore 13.00 Italia vs Svizzera – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.